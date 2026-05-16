Peking és Washington közeledni látszik, Zelenszkijre is veszélyes lehet a korrupciós botrány

Zelenszkijre is veszélyes lehet a Jermak-botrány: az egész elnöki rendszerre árnyékot vethet az ügy

Bár önmagában valószínűleg nem dönti meg Volodimir Zelenszkij hatalmát Andrij Jermak korrupciós ügye, a botrány hosszabb távon komoly politikai és nemzetközi következményekkel járhat. Koskovics Zoltán geopolitikai elemző a Magyar Nemzetnek arról beszélt: az ügy nemcsak az ukrán elit belső feszültségeit erősítheti fel, hanem a nyugati partnerek bizalmát is tovább gyengítheti.

Az ukrán korrupcióellenes bíróság két hónapra letartóztatta Andrij Jermakot, az elnöki hivatal korábbi vezetőjét, akit több mint tízmillió dolláros pénzmosási üggyel gyanúsítanak.

A nyomozás szerint illegális pénzeket próbáltak tisztára mosni egy Kijev környéki luxusvilla-beruházás során. Jermak tagadja a vádakat, a bíróság pedig 140 millió hrivnyás óvadékot állapított meg számára. Neve egy másik, az Enerhoatomhoz kapcsolódó korrupciós ügyben is felmerült.

Koskovics Zoltán geopolitikai elemző a Magyar Nemzet kérdésére azt mondta: önmagában a Jermak-ügy valószínűleg nem dönti meg Volodimir Zelenszkijt, ugyanakkor hosszabb távon komoly reputációs terhet jelenthet számára.

Andrij Jermak az elmúlt években nem egyszerű kabinetfőnökként működött, hanem az ukrán döntéshozatal egyik legbefolyásosabb alakjává vált, ezért a korrupciós vádak automatikusan az elnöki rendszer egészére vetülnek rá

– fogalmazott az elemző. Koskovics szerint a probléma nem pusztán maga a pénzmosási ügy, hanem az a kép, amelyet a botrány erősít.