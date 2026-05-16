Peking és Washington közeledni látszik, Zelenszkijre is veszélyes lehet a korrupciós botrány

Amerika és Kína egyszerre próbál közeledni és versenyezni egymással, miközben Washington vizsgálatot indított az amerikai támogatású külföldi biolaborok ügyében. Közben megrendült Keir Starmer pozíciója Nagy-Britanniában, újabb aggodalmak merültek fel az ukrajnai atomerőművek biztonságával kapcsolatban, és továbbgyűrűzik az Andrij Jermakot érintő korrupciós botrány. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 16. 0:01
Amerikai támogatású ukrajnai biolaborok ügyében is vizsgálódhat Tulsi Gabbard

Több mint 120, amerikai pénzből finanszírozott külföldi biológiai labor működését vizsgálhatják át, köztük olyan intézményeket is, amelyek az elmúlt években az ukrajnai biolaborok körüli viták miatt kerültek a figyelem középpontjába. Tulsi Gabbard szerint az amerikai adófizetőknek joguk van tudni, mire költötték a pénzüket.

A hírszerzési vezető egy interjúban hangsúlyozta, hogy az amerikai közvéleménynek joga van megtudni, pontosan milyen kutatások zajlottak ezekben az intézményekben, illetve milyen célokra fordították az amerikai forrásokat.

Gabbard szerint a vizsgálat egyik legfontosabb célja az átláthatóság megteremtése és annak feltérképezése, hogy az egyes laborok milyen kapcsolatban álltak amerikai kormányzati programokkal és nemzetközi kutatási együttműködésekkel.

Starmer pozíciója megingott: már a miniszterelnök leváltásáról beszélnek Londonban

Egyre erősebb politikai nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereségeket szenvedett a legutóbbi helyhatósági választásokon. A párton belül már nyíltan felvetik, hogy Starmer nem feltétlenül vezetheti a baloldalt a következő parlamenti választásokig.

A politikai válság közepette újra előtérbe került Andy Burnham neve, akit sokan a Munkáspárt lehetséges új vezetőjeként emlegetnek. Manchester polgármestere előtt most megnyílhat az út a brit parlamentbe való visszatéréshez, miután egy munkáspárti képviselő bejelentette lemondását, időközi választást kényszerítve ki. 

Burnham közölte: indulni kíván a megüresedő makerfieldi mandátumért, és szerinte országos szinten is sokkal nagyobb változásra van szükség Nagy-Britanniában. Külön kiemelte a megélhetési válságot, amely szerinte a brit társadalom egyik legsúlyosabb problémája.

Aggódik a NAÜ, veszélyesek a zaporizzsjai atomerőmű környéki támadások

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója aggodalmát fejezte ki az ukrán atomerőművek közelében zajló katonai tevékenységek fokozódása miatt, amely szerinte jelentős kockázatot jelent. Az elmúlt 24 órában a NAÜ szakértő csoportjai a harci tevékenység jelentős növekedéséről kaptak tájékoztatást, több mint 160 drónt regisztráltak a nukleáris létesítmények közelében – írta az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete egy közleményben.

Bár az IAEA megfigyelőcsoportjai nem számoltak be nukleáris biztonságot közvetlenül fenyegető hatásról, Rafael Grossi főigazgató mély aggodalmát fejezte ki az ilyen katonai tevékenységek miatt

– írták.

A dokumentum szerint ezek a tevékenységek az elmúlt napokban fokozódtak, ami jelentős kockázatot jelent a nukleáris biztonságra és védelemre nézve. A közleményben Grossi minden felet a legnagyobb visszafogottságra szólított fel.

Zelenszkijre is veszélyes lehet a Jermak-botrány: az egész elnöki rendszerre árnyékot vethet az ügy

Bár önmagában valószínűleg nem dönti meg Volodimir Zelenszkij hatalmát Andrij Jermak korrupciós ügye, a botrány hosszabb távon komoly politikai és nemzetközi következményekkel járhat. Koskovics Zoltán geopolitikai elemző a Magyar Nemzetnek arról beszélt: az ügy nemcsak az ukrán elit belső feszültségeit erősítheti fel, hanem a nyugati partnerek bizalmát is tovább gyengítheti.

Az ukrán korrupcióellenes bíróság két hónapra letartóztatta Andrij Jermakot, az elnöki hivatal korábbi vezetőjét, akit több mint tízmillió dolláros pénzmosási üggyel gyanúsítanak. 

A nyomozás szerint illegális pénzeket próbáltak tisztára mosni egy Kijev környéki luxusvilla-beruházás során. Jermak tagadja a vádakat, a bíróság pedig 140 millió hrivnyás óvadékot állapított meg számára. Neve egy másik, az Enerhoatomhoz kapcsolódó korrupciós ügyben is felmerült.

Koskovics Zoltán geopolitikai elemző a Magyar Nemzet kérdésére azt mondta: önmagában a Jermak-ügy valószínűleg nem dönti meg Volodimir Zelenszkijt, ugyanakkor hosszabb távon komoly reputációs terhet jelenthet számára.

Andrij Jermak az elmúlt években nem egyszerű kabinetfőnökként működött, hanem az ukrán döntéshozatal egyik legbefolyásosabb alakjává vált, ezért a korrupciós vádak automatikusan az elnöki rendszer egészére vetülnek rá

– fogalmazott az elemző. Koskovics szerint a probléma nem pusztán maga a pénzmosási ügy, hanem az a kép, amelyet a botrány erősít.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
