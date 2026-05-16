Peking és Washington közeledni látszik, Zelenszkijre is veszélyes lehet a korrupciós botrány

Amerikai támogatású ukrajnai biolaborok ügyében is vizsgálódhat Tulsi Gabbard
Több mint 120, amerikai pénzből finanszírozott külföldi biológiai labor működését vizsgálhatják át, köztük olyan intézményeket is, amelyek az elmúlt években az ukrajnai biolaborok körüli viták miatt kerültek a figyelem középpontjába. Tulsi Gabbard szerint az amerikai adófizetőknek joguk van tudni, mire költötték a pénzüket.
A hírszerzési vezető egy interjúban hangsúlyozta, hogy az amerikai közvéleménynek joga van megtudni, pontosan milyen kutatások zajlottak ezekben az intézményekben, illetve milyen célokra fordították az amerikai forrásokat.
Gabbard szerint a vizsgálat egyik legfontosabb célja az átláthatóság megteremtése és annak feltérképezése, hogy az egyes laborok milyen kapcsolatban álltak amerikai kormányzati programokkal és nemzetközi kutatási együttműködésekkel.
