nukleárisnaüensz

Aggódik a NAÜ, veszélyesek a zaporizzsjai atomerőmű környéki támadások

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója aggodalmát fejezte ki az ukrán atomerőművek közelében zajló katonai tevékenységek fokozódása miatt, amely szerinte jelentős kockázatot jelent.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 10:06
Ukrán mentőalakulatok dolgoznak a helyszínen az orosz légitámadás után, amelyet 2026. május 5-én hajtottak végre Zaporizzsjában Fotó: DARYA NAZAROVA Forrás: AFP
Bár az IAEA megfigyelő csoportjai nem számoltak be nukleáris biztonságot közvetlenül fenyegető hatásról, Rafael Grossi főigazgató mély aggodalmát fejezte ki az ilyen katonai tevékenységek miatt

– írták. A dokumentum szerint ezek a tevékenységek az elmúlt napokban fokozódtak, ami jelentős kockázatot jelent a nukleáris biztonságra és védelemre nézve. A közleményben Grossi minden felet a legnagyobb visszafogottságra szólított fel. Csütörtökön megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében. Erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján.

A két alkalmazott szolgálati feladatainak ellátása közben, egy mozgó gépjárműben szenvedett sérüléseket. Jevgenyija Jasina, a létesítmény kommunikációs igazgatója közölte, hogy ukrán drónok akadályozták a sebesültek evakuálására a helyszínre érkező mentőautó mozgását. 

Az incidensről az atomerőmű értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ). A dróntámadást követően a sugárzási háttérszint normál tartományban maradt. Oroszország csütörtökön több órán át támadta Kijevet, több száz drónnal és tucatnyi rakétával.

Borítókép: Ukrán mentőalakulatok dolgoznak a helyszínen az orosz légitámadás után, amelyet 2026. május 5-én hajtottak végre Zaporizzsjában (Fotó: AFP)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
