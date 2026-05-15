Aggódik a NAÜ, veszélyesek a zaporizzsjai atomerőmű környéki támadások

Bár az IAEA megfigyelő csoportjai nem számoltak be nukleáris biztonságot közvetlenül fenyegető hatásról, Rafael Grossi főigazgató mély aggodalmát fejezte ki az ilyen katonai tevékenységek miatt

– írták. A dokumentum szerint ezek a tevékenységek az elmúlt napokban fokozódtak, ami jelentős kockázatot jelent a nukleáris biztonságra és védelemre nézve. A közleményben Grossi minden felet a legnagyobb visszafogottságra szólított fel. Csütörtökön megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében. Erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján.

A két alkalmazott szolgálati feladatainak ellátása közben, egy mozgó gépjárműben szenvedett sérüléseket. Jevgenyija Jasina, a létesítmény kommunikációs igazgatója közölte, hogy ukrán drónok akadályozták a sebesültek evakuálására a helyszínre érkező mentőautó mozgását.

Az incidensről az atomerőmű értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ). A dróntámadást követően a sugárzási háttérszint normál tartományban maradt. Oroszország csütörtökön több órán át támadta Kijevet, több száz drónnal és tucatnyi rakétával.

Borítókép: Ukrán mentőalakulatok dolgoznak a helyszínen az orosz légitámadás után, amelyet 2026. május 5-én hajtottak végre Zaporizzsjában (Fotó: AFP)