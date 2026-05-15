békeközel - keletnemzetközi

Kína továbbra is a közel-keleti béketárgyalásokat támogatja

Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében – közölte a kínai külügyi tárca szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 8:21
Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
Kína továbbra is Hszi Csin-ping elnök négy javaslatának szellemében jár el, és a nemzetközi közösséggel együttműködve támogatja a béketárgyalásokat

– hangsúlyozta a szóvivő. A kínai álláspont szerint a konfliktus súlyos károkat okozott Irán és más térségbeli országok lakosságának, miközben negatív hatást gyakorolt a világgazdasági növekedésre, az ellátási láncokra, a nemzetközi kereskedelemre és a globális energiaellátás stabilitására is.

A konfliktusnak nem lett volna szabad bekövetkeznie, és nincs értelme a folytatásának

– fogalmazott a szóvivő. Hozzátette, hogy a helyzet mielőbbi rendezése nemcsak az Egyesült Államok és Irán, hanem a térség országai és az egész nemzetközi közösség érdeke is. Peking üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti közelmúltbeli tűzszünetet és a tárgyalásos rendezésre irányuló törekvéseket. A kínai külügyminisztérium szerint a párbeszéd és a diplomácia jelenti az egyetlen járható utat, az erő alkalmazása nem vezet megoldáshoz.

Most, hogy megnyílt a párbeszéd lehetősége, azt nem szabad ismét bezárni

– emelte ki a szóvivő.

 

A kínai külügyminisztérium szerint fontos fenntartani a feszültség enyhítésének lendületét, folytatni a politikai egyeztetéseket, valamint olyan megállapodást elérni az iráni nukleáris kérdésben és más vitás ügyekben, amely valamennyi érintett fél biztonsági aggályait figyelembe veszi. Kína emellett sürgette a térség tengeri szállítási útvonalainak mielőbbi újranyitását a globális ellátási láncok zavartalan működésének biztosítása érdekében.

Átfogó és tartós tűzszünetre van szükség annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon a béke és a stabilitás a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében

– szögezte le a szóvivő, akit az MTI idézett.

Borítókép: Hszi Csinping (Fotó: AFP)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
