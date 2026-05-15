vizsgálatlaboratóriumTulsi Gabbard

Amerikai támogatású ukrajnai biolaborok ügyében is vizsgálódhat Tulsi Gabbard

Több mint 120, amerikai pénzből finanszírozott külföldi biológiai labor működését vizsgálhatják át, köztük olyan intézményeket is, amelyek az elmúlt években az ukrajnai biolaborok körüli viták miatt kerültek a figyelem középpontjába. Tulsi Gabbard szerint az amerikai adófizetőknek joguk van tudni, mire költötték a pénzüket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 15:27
Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató
A hírszerzési vezető egy interjúban hangsúlyozta, hogy az amerikai közvéleménynek joga van megtudni, pontosan milyen kutatások zajlottak ezekben az intézményekben, illetve milyen célokra fordították az amerikai forrásokat. 

Gabbard szerint a vizsgálat egyik legfontosabb célja az átláthatóság megteremtése és annak feltérképezése, hogy az egyes laborok milyen kapcsolatban álltak amerikai kormányzati programokkal és nemzetközi kutatási együttműködésekkel.

A New York Post cikke szerint a laboratóriumok között olyan intézmények is lehetnek, amelyek korábban viták kereszttüzébe kerültek a biológiai kutatások és a járványügyi együttműködések miatt. Az elmúlt években különösen nagy figyelem irányult az Ukrajnában működő, amerikai támogatással létrejött biológiai laborokra is, amelyekkel kapcsolatban korábban Moszkva és több amerikai politikus is kérdéseket fogalmazott meg.

Gabbard szerint a hírszerző szerveknek teljes képet kell kapniuk arról, milyen tevékenység zajlott az amerikai támogatással működő laborokban, és szükség esetén új szabályozási vagy ellenőrzési mechanizmusokat is kialakíthatnak.

 A vizsgálat eredményeiről egyelőre nem közöltek részletes információkat.

