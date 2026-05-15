WashingtonKínacsúcstalálkozóHszi Csin-pingTrump

Washington és Peking egyszerre versenyez és tárgyal

Kevés konkrét megállapodással, de annál nagyobb geopolitikai súllyal zárul Donald Trump pekingi látogatása, értékelt lapunknak Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A szakértő szerint a találkozó legfontosabb üzenete nem a konkrét alku, hanem az, hogy „a két ország egyáltalán kommunikál egymással”, miközben az amerikai–kínai versengés hosszú távon a világrend egészét alakíthatja át.

Szabó István
2026. 05. 15. 17:05
Egy nagy képernyőn közvetítik Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóját a pekingi Nagy Népi Csarnokban Fotó: Wang Zhao Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok és Kína elnöke ebben a ciklusban először találkozott Pekingben, a világ pedig feszülten figyeli a kétnapos látogatás eredményeit. Mind Hszi Csin-ping, mind pedig Donald Trump hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, miközben a két nagyhatalom közötti viszony a globális gazdaság és geopolitika egyik legmeghatározóbb kérdésévé vált.

A tárgyalások középpontjában a gazdasági együttműködés, a kereskedelmi feszültségek, valamint a nemzetközi válságok – köztük az iráni helyzet – álltak. A felek a látogatás során több, a gazdaságot érintő konkrétumot is bejelentettek: Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint az Egyesült Államoktól nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol, részben az energiafüggőség csökkentése érdekében.

A lényeg nem a mostani alku

A csúcstalálkozót értékelve Salát Gergely lapunknak úgy fogalmazott: „viszonylag kevés kézzelfogható eredmény született a kínai–amerikai csúcstalálkozón”. Ugyanakkor hozzátette, hogy a látogatás politikai jelentősége messze túlmutat a konkrét megállapodásokon.

A kétoldalú stabilitás felé fontos lépést tettek a felek, de az amerikaiak által közzétett pár konkrétumon kívül sok mindent nem tudni

– mondta a szakértő.

Salát Gergely (Fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Kiemelte, nem feltétlenül az a döntő, hogy Pekingben milyen részmegállapodások születtek.

Nem is az a lényeg, hogy most Pekingben miben egyeztek meg, hanem az, hogy egyáltalán kommunikálnak egymással

– fogalmazott.

Hosszú távú versengés, menedzselt feszültség

Salát Gergely hangsúlyozta: az amerikai–kínai viszony alapvetően nem a közeledésről, hanem a stratégiai versengésről szól.

Az elmúlt és a következő évtizedek is Peking és Washington szembenállásáról és versengéséről szóltak és arról is fognak szólni. Ezek a találkozások ugyanakkor azt szolgálják, hogy a két ország vezetői menedzselik a kapcsolatokat és próbálják megakadályozni, hogy elfajuljon az negatív irányba.

Emlékeztetett Donald Trump gesztusára, miszerint meghívta a kínai elnököt és feleségét az Egyesült Államokba idén őszre. Hozzátette: még két olyan diplomáciai találkozót is rendeznek az év során, amelyen mindkét vezető részt vesz, így 2026-ban akár négy kínai–amerikai csúcstalálkozóra is sor kerülhet.

Washington szerint Irán ügyében segít Peking

A közel-keleti válság kapcsán Salát Gergely arra mutatott rá, hogy a hivatalos közlemények eltérően értelmezik a tárgyalások tartalmát.

Peking szerint a felek beszéltek a közel-keleti helyzetről, az amerikaiak pedig azt írták, hogy Kína is ellenzi Irán atomprogramját, és támogatják a Hormuzi-szoros megnyitását, de azt pontosan nem tudjuk, hogy miben egyeztek meg.

A szakértő szerint ugyanakkor Kína számára is kulcskérdés a térség stabilitása.

Ami biztos, hogy Kínának is érdeke a Hormuzi-szoros megnyitása, hiszen a kínai olajimport jelentős része átmegy a térségen. Ezért érdeke Pekingnek is, hogy véget érjen ez a háború, így elképzelhető, hogy egy közvetítői szerepet vállal magára Irán felé, de ennek sikerességéről nem vagyok meggyőződve.

Donald Trump amerikai elnök szerint Hszi Csin-ping kínai elnök segít Irán ügyében (Fotó: AFP)

Gyengülő amerikai hegemónia, erősödő Kína

A globális erőviszonyokról szólva Salát Gergely úgy fogalmazott: a pekingi út nem változtatott azon az alapvető trenden, hogy a két nagyhatalom versengése hosszú távon határozza meg a világrendet.

Az alapvető trend az, hogy Amerikai relatív súlya gyengül, Kínáé pedig erősödik. Kína egyfelől gyorsabban növekszik, mint Amerika, másfelől pedig az Egyesült Államok szisztematikusan gyengíti a saját szövetségi rendszerét és összességében tekintve az amerikai hegemónia is az elmúlt időszakban gyengült

– hangsúlyozta.

A fő trend az az, hogy még mindig az Egyesült Államok a legerősebb, de előnye egyre csökken, és most már a kínaiakkal egyenrangú partnerként kell tárgyalnia, és ha jól néztük, ezt így is láttuk Pekingben

– összegezte a szakértő.

Borítókép: Egy nagy képernyőn közvetítik Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóját a pekingi Nagy Népi Csarnokban (Fotó: AFP/Wang Zhao) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhumanizmus

A humanizmus tragédiája

Bayer Zsolt avatarja

A berlini ifjú szociáldemokraták nekirontottak a polgári házasság intézményének és Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu