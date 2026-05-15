Washington és Peking egyszerre versenyez és tárgyal

Az Egyesült Államok és Kína elnöke ebben a ciklusban először találkozott Pekingben, a világ pedig feszülten figyeli a kétnapos látogatás eredményeit. Mind Hszi Csin-ping, mind pedig Donald Trump hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, miközben a két nagyhatalom közötti viszony a globális gazdaság és geopolitika egyik legmeghatározóbb kérdésévé vált.

A tárgyalások középpontjában a gazdasági együttműködés, a kereskedelmi feszültségek, valamint a nemzetközi válságok – köztük az iráni helyzet – álltak. A felek a látogatás során több, a gazdaságot érintő konkrétumot is bejelentettek: Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint az Egyesült Államoktól nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol, részben az energiafüggőség csökkentése érdekében.

A lényeg nem a mostani alku

A csúcstalálkozót értékelve Salát Gergely lapunknak úgy fogalmazott: „viszonylag kevés kézzelfogható eredmény született a kínai–amerikai csúcstalálkozón”. Ugyanakkor hozzátette, hogy a látogatás politikai jelentősége messze túlmutat a konkrét megállapodásokon.

A kétoldalú stabilitás felé fontos lépést tettek a felek, de az amerikaiak által közzétett pár konkrétumon kívül sok mindent nem tudni

– mondta a szakértő.

Salát Gergely (Fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Kiemelte, nem feltétlenül az a döntő, hogy Pekingben milyen részmegállapodások születtek.

Nem is az a lényeg, hogy most Pekingben miben egyeztek meg, hanem az, hogy egyáltalán kommunikálnak egymással

– fogalmazott.

Hosszú távú versengés, menedzselt feszültség

Salát Gergely hangsúlyozta: az amerikai–kínai viszony alapvetően nem a közeledésről, hanem a stratégiai versengésről szól.

Az elmúlt és a következő évtizedek is Peking és Washington szembenállásáról és versengéséről szóltak és arról is fognak szólni. Ezek a találkozások ugyanakkor azt szolgálják, hogy a két ország vezetői menedzselik a kapcsolatokat és próbálják megakadályozni, hogy elfajuljon az negatív irányba.

Emlékeztetett Donald Trump gesztusára, miszerint meghívta a kínai elnököt és feleségét az Egyesült Államokba idén őszre. Hozzátette: még két olyan diplomáciai találkozót is rendeznek az év során, amelyen mindkét vezető részt vesz, így 2026-ban akár négy kínai–amerikai csúcstalálkozóra is sor kerülhet.