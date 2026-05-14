TrumpKínaEgyesült ÁllamokHszi Csin-pingegyüttműködés

Trump és Hszi Csin-ping egyetértett: Amerika és Kína sorsa összefonódik

Az Egyesült Államok és Kína elnöke ebben a ciklusban először találkozott Pekingben, a világ pedig feszülten figyeli a kétnapos látogatás eredményeit. Mind Hszi Csin-ping, mind pedig Donald Trump hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, miközben a két nagyhatalom közötti viszony a globális gazdaság és geopolitika egyik legmeghatározóbb kérdésévé vált.

Szabó István
Forrás: BBC2026. 05. 14. 13:23
Trump és Hszi Csin-ping az együttműködés fontosságát hangsúlyozták Pekingben Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kínai elnök beszédében hangsúlyozta: a „kínai nemzet nagy megújulása” és „Amerika újra naggyá tétele” nem egymást kizáró célok, hanem akár párhuzamosan is megvalósulhatnak. Szerinte a kínai–amerikai kapcsolat „a világ legfontosabb kétoldalú viszonya”, amely nem csupán a két ország összesen 1,7 milliárd lakosának jólétét, hanem a több mint nyolcmilliárd ember jövőjét is meghatározza.

A díszvacsora ünnepélyes környezetben zajlott: az „Aranyterem” néven ismert bankett-teremben kínai lampionok, csillárok és a két ország zászlói alatt fogadták a delegációkat. A meghívott amerikai vendégek között ott volt Marco Rubio, Pete Hegseth, valamint a technológiai és üzleti élet több meghatározó szereplője is, köztük Elon Musk és Tim Cook.

Trump elégedetten beszélt a kétoldalú tárgyalásokról

Donald Trump beszédében „páratlanul nagyszerű fogadtatásról” beszélt, és rendkívül pozitívnak nevezte a Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásokat. Az amerikai elnök kiemelte, hogy a két vezető számos fontos kérdésben folytatott őszinte és produktív eszmecserét, amely szerinte hozzájárulhat a kétoldalú kapcsolatok stabilizálásához.

A találkozó különös jelentőséggel bír a jelenlegi nemzetközi helyzetben. Washington és Peking között az elmúlt években éles viták alakultak ki a kereskedelem, a technológiai verseny, Tajvan helyzete és a globális befolyási övezetek kérdésében. Éppen ezért a világ vezető piacai és politikai szereplői is kiemelt figyelemmel követik, sikerül-e a két félnek enyhítenie a feszültségeket.

US President Donald Trump makes a toast as he attends a state banquet with China's President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing on May 14, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök pohárköszöntőt mond (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Trump a beszéde végén hivatalos meghívást intézett Hszi Csin-pinghez és feleségéhez, hogy szeptember 24-én látogassanak el a Fehér Házba. E gesztus azt jelzi, hogy mindkét fél igyekszik fenntartani a diplomáciai párbeszédet, még akkor is, ha a stratégiai rivalizálás továbbra is meghatározza az amerikai–kínai kapcsolatokat.

A következő két nap tárgyalásai így nem csupán protokolláris események: azok hosszú távon befolyásolhatják a világgazdaság stabilitását, a biztonságpolitikai erőviszonyokat és a XXI. század nemzetközi rendjének alakulását is.

Borítókép: Trump és Hszi Csin-ping az együttműködés fontosságát hangsúlyozták Pekingben (Fotó: AFP/Brendan Smialowski) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új miniszterelnök politikai ámokfutása

Bánó Attila avatarja

Amikor Magyar Péter a Fidesz–KDNP-t ócsárolja, akkor két és fél millió magyar választópolgárt is sérteget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu