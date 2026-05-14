Trump és Hszi Csin-ping egyetértett: Amerika és Kína sorsa összefonódik

A kínai elnök beszédében hangsúlyozta: a „kínai nemzet nagy megújulása” és „Amerika újra naggyá tétele” nem egymást kizáró célok, hanem akár párhuzamosan is megvalósulhatnak. Szerinte a kínai–amerikai kapcsolat „a világ legfontosabb kétoldalú viszonya”, amely nem csupán a két ország összesen 1,7 milliárd lakosának jólétét, hanem a több mint nyolcmilliárd ember jövőjét is meghatározza.

A díszvacsora ünnepélyes környezetben zajlott: az „Aranyterem” néven ismert bankett-teremben kínai lampionok, csillárok és a két ország zászlói alatt fogadták a delegációkat. A meghívott amerikai vendégek között ott volt Marco Rubio, Pete Hegseth, valamint a technológiai és üzleti élet több meghatározó szereplője is, köztük Elon Musk és Tim Cook.

Trump elégedetten beszélt a kétoldalú tárgyalásokról

Donald Trump beszédében „páratlanul nagyszerű fogadtatásról” beszélt, és rendkívül pozitívnak nevezte a Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásokat. Az amerikai elnök kiemelte, hogy a két vezető számos fontos kérdésben folytatott őszinte és produktív eszmecserét, amely szerinte hozzájárulhat a kétoldalú kapcsolatok stabilizálásához.

A találkozó különös jelentőséggel bír a jelenlegi nemzetközi helyzetben. Washington és Peking között az elmúlt években éles viták alakultak ki a kereskedelem, a technológiai verseny, Tajvan helyzete és a globális befolyási övezetek kérdésében. Éppen ezért a világ vezető piacai és politikai szereplői is kiemelt figyelemmel követik, sikerül-e a két félnek enyhítenie a feszültségeket.

Donald Trump amerikai elnök pohárköszöntőt mond (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Trump a beszéde végén hivatalos meghívást intézett Hszi Csin-pinghez és feleségéhez, hogy szeptember 24-én látogassanak el a Fehér Házba. E gesztus azt jelzi, hogy mindkét fél igyekszik fenntartani a diplomáciai párbeszédet, még akkor is, ha a stratégiai rivalizálás továbbra is meghatározza az amerikai–kínai kapcsolatokat.

A következő két nap tárgyalásai így nem csupán protokolláris események: azok hosszú távon befolyásolhatják a világgazdaság stabilitását, a biztonságpolitikai erőviszonyokat és a XXI. század nemzetközi rendjének alakulását is.