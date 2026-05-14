Donald TrumpKínaEgyesült ÁllamokHszi Csin-ping

Trump és Hszi Csin-ping az együttműködést hangsúlyozta Pekingben, a világ szeme a szuperhatalmak vezetőin

Első alkalommal találkozott ebben a ciklusban az amerikai és a kínai elnök Pekingben. Mind Donald Trump mind pedig Hszi Csin-ping az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint kijelentették, hogy készen állnak a két ország kapcsolatában új aranykort nyitni.

Brém-Nagy Márton
2026. 05. 14. 6:52
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködésből, és veszíthet a konfrontációból. Partnereknek kell lennünk, nem riválisoknak. Segítenünk kell egymást a közös sikerben és a virágzásban, és meg kell találnunk a helyes utat, hogy a nagyhatalmak jól kijöjjenek egymással a kialakuló új korszakban

– fogalmazott a kínai elnök. 

Donald Trump szintén a két ország partnerségét hangsúlyozta, valamint kiemelte személyes jó kapcsolatát Hszi Csin-pinggel, akit egyúttal kiváló vezetőnek nevezett. „Valahányszor problémánk adódott, nagyon gyorsan megoldottuk, és fantasztikus jövőnk lesz együtt”. 

Az amerikai elnök azt mondta, hogy a „világ legjobb [üzleti vezetőit]” hozta magával erre az útra. 

Csak a legfontosabb emberek vannak itt, hogy tiszteletüket tegyék előttetek

 – mondta.

Trump hozzátette, hogy egyesek ezt „valaha volt legnagyobb csúcstalálkozónak” nevezték, és hogy ő „nagyon” várja a megbeszéléseket.

Megtiszteltetés veled lenni, megtiszteltetés a barátodnak lenni

 – közölte, hozzátéve, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok „jobbak lesznek, mint valaha”.

Trump vámjai és az iráni rakéták kérdése

Az Egysült Államok elnökének és Hszi Csin-pingnek egészen biztosan van mit megbeszélnie, hiszen az elmúlt időszakban a kínai–amerikai kapcsolatok igen csak fagyosak lettek. A korábbi Joe Biden vezette kormányzat határozottan próbált nyomást gyakorolni Kínára, ami azonban diplomáciai jégkorszakot hozott magával. 

Donald Trump beiktatása után azonban a helyzet tovább fokozódott, miután az új amerikai elnök eltökélt szándéka volt a két ország kereskedelmi kapcsolatának a kiegyenlítése, ehhez pedig a vámpolitikát használta.

Donald Trump 2025 októberében drasztikus, 100 százalékos extra vámot jelentett be az összes Kínából származó importtermékre a már meglévő 30 százalékos vámokon felül. Ez lényegében új kereskedelmi háborút indított a két nagyhatalom között. A megbeszéléseken így feltehetőleg a gazdasági kérdések is előkerülnek majd, különös tekintettel a befektetésekre, ezt pedig alátámasztja Trump delegációja is. 

Az amerikai elnököt ugyanis elkísérte Elon Musk, a Tesla és a Space X vezetője és Tim Cook az Apple vezérigazgatója is.  

A teljes lista azonban igen csak tekintélyes. A vezérigazgatók végleges listáján szerepel többek között Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója, Stephen A. Schwarzman, a Blackstone Inc. vezérigazgatója, Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója, David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója, Michael Miebach, a Mastercard vezérigazgatója, Ryan McInerney, a Visa Inc. vezérigazgatója is.

A gazdasági kérdéseken túl azonban feltehetőleg előkerül majd Irán kérdése is. Kína a nemzetközi vádak szerint évek óta segíti ugyanis az iszlám országot ballisztikus rakétáinak fejlesztésében. A kérdés azonban ismét égetőbbé vált az Egyesült Államok és Irán háborújának közepette. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
