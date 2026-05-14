Trump és Hszi Csin-ping az együttműködést hangsúlyozta Pekingben, a világ szeme a szuperhatalmak vezetőin

Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködésből, és veszíthet a konfrontációból. Partnereknek kell lennünk, nem riválisoknak. Segítenünk kell egymást a közös sikerben és a virágzásban, és meg kell találnunk a helyes utat, hogy a nagyhatalmak jól kijöjjenek egymással a kialakuló új korszakban

– fogalmazott a kínai elnök.

Donald Trump szintén a két ország partnerségét hangsúlyozta, valamint kiemelte személyes jó kapcsolatát Hszi Csin-pinggel, akit egyúttal kiváló vezetőnek nevezett. „Valahányszor problémánk adódott, nagyon gyorsan megoldottuk, és fantasztikus jövőnk lesz együtt”.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy a „világ legjobb [üzleti vezetőit]” hozta magával erre az útra.

Csak a legfontosabb emberek vannak itt, hogy tiszteletüket tegyék előttetek

– mondta.

Trump hozzátette, hogy egyesek ezt „valaha volt legnagyobb csúcstalálkozónak” nevezték, és hogy ő „nagyon” várja a megbeszéléseket.

Megtiszteltetés veled lenni, megtiszteltetés a barátodnak lenni

– közölte, hozzátéve, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok „jobbak lesznek, mint valaha”.