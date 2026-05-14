Kína és az Egyesült Államok is jelezte, hol a vörös vonal

A Carl Lee néven is ismert férfi ügye hosszú éveken és kormányzatokon átívelve vert éket Kína és az Egyesült Államok közé, miután az amerikai gyanú szerint Lee a kormány tudtával folytatta tevékenységét. Ezt egyébként alátámasztani látszik, hogy a férfiról mindössze egyetlen, évtizedekkel ezelőtti kép áll csak rendelkezésre, valamint az a tény is, hogy az előző Trump–adminisztráció állítólag eredményeket ért el az üggyel kapcsolatban, azonban az iratokat titkosították.

Marco Rubio egyébként még Pekingbe tartva jelezte, hogy Kína részéről rossz döntés volna, ha továbbra is fegyverekkel segítené az iszlám országot, ugyanis ez végső soron nem lenne jó hatással az amerikai–kínai kapcsolatokra.

Tajvan mindig Kína része marad

Kína részéről még ennél is egyértelműbb volt a vörös vonal, hiszen ennyi idő elteltével nem lehet meglepetés, hogy Tajvan kérdése különös fontossággal bír. Kína hivatalosan a saját területének tartja a szigetet, az újraegyesítést pedig minden kínai ember feladatának tekinti a kormányzat.

Hszi Csin-ping már többször is jelezte, hogy a szoros két oldalának egyesítése mindenképp meg fog történni, ha pedig kell, akkor Kína ezt erővel is el fogja érni, és ezt a tárgyaláson is közöte Trumppal.

Kína szerint egy esetleges beavatkozás Tajvan kérdése kapcsán egyértelmű beavatkozás lenne az ország belügyeibe, a lépés pedig rossz irányba viheti az amerikai–kínai kapcsolatokat. Tajvan jelenleg a világ legnagyobb félvezetőgyártója, így a világgazdaság számára óriási kataklizmát jelentene egy esetleges fegyveres konfliktus.