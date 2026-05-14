Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd a vámok és kereskedelem kérdései, a kritikus ásványkincsek ügye, az iráni konfliktus, Tajvan, a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagának ügye és az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopás.
Marco Rubio: Kína egyszerre kezelendő kihívás és fontos kapcsolat az Egyesült Államoknak
Az amerikai külügyminiszter szerint Kína nemcsak kihívást, de lehetőséget is jelent az Egyesült Államok számára. Marco Rubio a kínai–amerikai csúcstalálkozó előtt nyilatkozott a várakozásokról és a megbeszélések irányáról.
További Külföld híreink
Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kína számára az amerikai adminisztráció világossá tette, és a jelenlegi látogatáson is elhangzik majd, hogy az iráni rezsim számára nyújtott bármilyen támogatás „káros” lenne az amerikai–kínai kapcsolatokra nézve.
Donald Trump szerdán érkezett Pekingbe második elnökségének első kínai hivatalos látogatására, amelynek során először csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai elnök pénteken utazik vissza Washingtonba.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter Donald Trump elnök mellett a tárgyaláson (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!