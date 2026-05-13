Megváltoztatták Marco Rubio nevét

Furcsa adminisztratív manőverre kényszerültek a kínai hatóságok, hogy az amerikai külügyminiszter beléphessen az országba. Marco Rubio ellen korábbi szenátori tevékenysége miatt máig beutazási tilalom van érvényben az ázsiai országban.

2026. 05. 13. 21:58
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP
Az AFP szerint a kínai hatóságok és az állami média már Rubio tavaly januári hivatalba lépése előtt megváltoztatták vezetéknevének kínai átírását: a „Ru” szótag helyett „Lu”-t kezdtek használni. Ez a nyelvi bűvészmutatvány lehetővé teszi a kínai vezetés számára, hogy arcvesztés nélkül fogadja az amerikai delegációt, 

megkerülve a korábban elrendelt beutazási tilalmat.

De miért is került feketelistára Kínában az amerikai diplomácia vezetője? Szenátorként Marco Rubio az amerikai törvényhozás egyik legkeményebb Kína-kritikusa volt. Olyannyira, hogy ő volt az egyik fő szerzője annak a kongresszusi törvényjavaslatnak, amely átfogó szankciókat sürgetett Peking ellen az ujgur kisebbséggel szembeni bánásmód, valamint a hongkongi szabadságjogok korlátozása miatt.

Kína válaszul kétszer is büntetőintézkedésekkel sújtotta. A pekingi vezetés most azzal az érveléssel igyekszik feloldani az ellentmondást, hogy – amint azt a washingtoni kínai nagykövetség szóvivője, Liu Peng-jü megfogalmazta – a szankciók Rubio szenátori minőségében tett szavai és tettei ellen szóltak, nem pedig a jelenlegi amerikai adminisztráció hivatalos képviselője ellen.

Bár Rubio a kinevezése előtti meghallgatásokon még példátlan riválisnak nevezte Kínát, azóta beállt az elnöki irányvonal mögé. Trump ugyanis a pragmatikus, gazdasági érdekeket előtérbe helyező nemzetközi kapcsolatokban hisz, Hszi Csin-ping kínai elnököt pedig többször is a barátjának nevezte. Ugyanakkor Rubio ígéretet tett Tajvan számára, hogy Washington nem áldozza fel a szigetország jövőjét egy pekingi kereskedelmi alku oltárán.

A mostani csúcstalálkozó kritikus fontosságú a globális stabilitás szempontjából. 

A találkozót eredetileg áprilisra tervezték, ám az iráni konfliktus kiéleződése miatt el kellett halasztani. A tárgyalóasztalon a kétoldalú kereskedelmi kérdések mellett olyan sorsdöntő geopolitikai témák szerepelnek, mint a tajvani helyzet, vagy éppen az Iránnal folytatott háborús konfliktus.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

