Megváltoztatták Marco Rubio nevét

Az AFP szerint a kínai hatóságok és az állami média már Rubio tavaly januári hivatalba lépése előtt megváltoztatták vezetéknevének kínai átírását: a „Ru” szótag helyett „Lu”-t kezdtek használni. Ez a nyelvi bűvészmutatvány lehetővé teszi a kínai vezetés számára, hogy arcvesztés nélkül fogadja az amerikai delegációt,
megkerülve a korábban elrendelt beutazási tilalmat.
De miért is került feketelistára Kínában az amerikai diplomácia vezetője? Szenátorként Marco Rubio az amerikai törvényhozás egyik legkeményebb Kína-kritikusa volt. Olyannyira, hogy ő volt az egyik fő szerzője annak a kongresszusi törvényjavaslatnak, amely átfogó szankciókat sürgetett Peking ellen az ujgur kisebbséggel szembeni bánásmód, valamint a hongkongi szabadságjogok korlátozása miatt.
