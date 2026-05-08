Enyhül a feszültség Washington és Róma között

Az amerikai külügyminiszter bejelentette Rómában, hogy az Izrael és Libanon közötti, amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokra a jövő héten kerül sor Washingtonban.

Az Ukrajna és Oroszország közti konfliktussal kapcsolatban megerősítette az Egyesült Államok szándékát, miszerint továbbra is közvetítőként kívánnak fellépni a felek között. Sajnálattal közölte, hogy mindeddig, számos okból kifolyólag, nem számolhatnak be eredményekről. Ennek ellenére továbbra is készek betölteni ezt a szerepet, amennyiben produktívnak bizonyul.

De azt is hozzáfűzte, hogy nem akarnak időt, energiát és erőfeszítést pazarolni olyan dolgokra, amelyek nem vezetnek sehová, de ha van lehetőség a közvetítésre, hogy mindkét felet közelebb hozzák a békemegállapodáshoz, örömmel élnek vele. Az álláspontjuk az, hogy ez a háború egy tragédia – magyarázta Rubio az újságíróknak római látogatása végén. Végül azzal zárta, hogy az Egyesült Államok összes elnöke egyetértett abban, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, de Donald Trump az első, aki konkrét lépéseket is tesz ennek érdekében.

Borítókép: Marco Rubio és Giorgia Meloni (Fotó: AFP)