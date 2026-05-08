Orbán Viktor lerántotta a leplet arról, hogy mi lesz a feladata a következő egy évben + videó

Marco RubioGiorgia Melonitárgyalás

Enyhül a feszültség Washington és Róma között

Másfél órás válságkezelő egyeztetést folytatott Giorgia Meloni és Marco Rubio Rómában, amelynek célja a megromlott olasz–amerikai kapcsolatok helyreállítása volt. A találkozó után az amerikai külügyminiszter bejelentette: jelentős előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon, miközben Olaszország katonai segítséget ajánlott fel a Hormuzi-szoros védelmére.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 08. 17:09
Marco Rubio és Giorgia Meloni Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: ANADOLU
Az amerikai külügyminiszter bejelentette Rómában, hogy az Izrael és Libanon közötti, amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokra a jövő héten kerül sor Washingtonban. 

Az Ukrajna és Oroszország közti konfliktussal kapcsolatban megerősítette az Egyesült Államok szándékát, miszerint továbbra is közvetítőként kívánnak fellépni a felek között. Sajnálattal közölte, hogy mindeddig, számos okból kifolyólag, nem számolhatnak be eredményekről. Ennek ellenére továbbra is készek betölteni ezt a szerepet, amennyiben produktívnak bizonyul. 

De azt is hozzáfűzte, hogy nem akarnak időt, energiát és erőfeszítést pazarolni olyan dolgokra, amelyek nem vezetnek sehová, de ha van lehetőség a közvetítésre, hogy mindkét felet közelebb hozzák a békemegállapodáshoz, örömmel élnek vele. Az álláspontjuk az, hogy ez a háború egy tragédia – magyarázta Rubio az újságíróknak római látogatása végén. Végül azzal zárta, hogy az Egyesült Államok összes elnöke egyetértett abban, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, de Donald Trump az első, aki konkrét lépéseket is tesz ennek érdekében. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

