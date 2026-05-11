Ki viheti tovább Trump örökségét?

Aktívan irányítja a kubai kommunista rezsim megváltoztatására irányuló törekvéseket, és az utóbbi időben nem csupán a Vatikánnal való kapcsolatok rendezésében vállalt kulcsszerepet, de (a szülési szabadságon lévő Karoline Leavittet helyettesítve) a fehér házi sajtótájékoztató beugró házigazdájaként is megmutatta humoros, mégis határozott oldalát.

Ami azonban a legfontosabb: a két politikus között nyoma sincs a rivalizálásnak. Rubio, aki régi barátságot ápol Vance-szel, nyilvánosan kijelentette, hogy nem indulna az alelnök ellen.

Ha J. D. Vance elindul az elnöki posztért, ő lesz a jelöltünk, és én az elsők között leszek, aki támogatni fogja

– nyilatkozta korábban.

Úgy tűnik tehát, hogy Donald Trump nemcsak egy erős kormányt, hanem ütőképes utódlást is felépített. Akár Vance, akár Rubio – vagy a kettejük szövetsége – mellett dönt végül a párt, a MAGA-mozgalom jövője biztosítottnak látszik a nemzeti érdekek és a keresztény-konzervatív értékek mentén.

