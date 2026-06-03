Az arisztokrácia abban tér el a nevelési utópiák programjától, hogy nem az ideális állam felépítésének intellektuális feltételeit keresi és próbálja az állampolgári nevelés részévé tenni, hanem a hősiességet, a derekasságot és a kezdet erényeit kutatja fel az emberi lélekben. Míg a modern utópiák jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek a tudáselit vezető szerepére, a technika vívmányaira és a szervezés kérdéseire, addig az arisztokrácia épp ezzel ellentétes irányt képvisel és látszólag „irracionális” szempontokat követ. A közösséget élő törvénynek, a hagyományt a kezdet szüntelen jelenlétének (Luigi Pareyson), a szabadságot pedig „bátorságon alapuló rendnek” (Charles Péguy) tekinti. Az arisztokratikus nevelés is ilyen értelemben hívja segítségül a közösség, a hagyomány és a szabadság erejét. Ezt a három elvet tekinthetjük az arisztokratikus köztársaság alapjának.

Köztársaság, avagy politikai közösség

Bár arisztokráciáról beszélni nem utópizmus, az arisztokratikus köztársaság fogalma így is magyarázatra szorul egy olyan országban, amely királyságként jött létre és fennállása során kilencszáz éven át megőrizte eredeti államformáját. A magyar republikánus hagyomány intellektuális ereje és történelmi útja semmiképpen sem igazolja ezt a címválasztást, hiszen a tanácsköztársaság és a népköztársaságok dicstelen időszakait nem számítva Magyarországot ezer éves történelme során összesen negyed évszázadig hívták köztársaságnak (1918, 1946–1949, 1989–2011) és még a rövid életű 1849-es berendezkedés is inkább a „Magyar Álladalom” névre hallgatott, de semmiképpen sem nevezte magát köztársaságnak. Így hát egyértelmű, hogy hazánkban a köztársaság kifejezés körültekintő értelmezésre és magyarázatra szorul. Joggal vetődik fel tehát a kérdés: miért köztársaság – és milyen értelemben köztársaság az, amiről Lánczi András ír?

Klasszikus értelemben a köztársaság nem csupán egy államforma, hanem az összes politikai berendezkedés gyűjtőfogalma is volt. A görög politeia egyszerűen politikai közösséget jelent. Arisztotelész tanúsítja, hogy ez „valamennyi alkotmány közös neve”. Platón Politeia című könyvét sem véletlenül fordítják Államnak (miközben az állam társadalmi léttől elvonatkoztatott modern fogalma tökéletesen ismeretlen volt az ókori hellén világban). Ennek a fordítói megoldásnak az a magyarázata, hogy Platón a politeia fogalmával az általánost vette célba. A rómaiak ugyanezt a politikai közösséget próbálták kifejezni a Res publica legalább ilyen általános értelmű fogalmával. Ezen a latin közvetítésen keresztül jutunk el a magyar „köztársaság” szó eredeti értelméhez. Mivel a magyar nemesség Európában utolsóként vált meg a latin nyelvtől, tökéletesen tisztában lehetett azzal, hogy respublica nem csupán egy partikuláris államforma neve, hanem egyúttal a különféle politikai közösségek gyűjtőfogalma is. Így alakulhatott ki a politeia és a respublica magyar változataként a „közönséges társaság” elnevezés, amely római mintára általános értelemben ragadja meg a közösséget. A „közönséges” jelző nem az álladalom vulgáris jellegére utalt, hanem arra, hogy közös, nyilvános, tehát nem gazdasági, hitbuzgalmi vagy szakmai társulásról, esetleg szűkebb, baráti társaságról van szó, hanem a szó általános értelmében vett, és a közjó elérésére hivatott politikai közösségről.