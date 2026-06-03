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Riadót fújt a francia tábornok, már nem csak az oroszok miatt aggódik Párizs

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Súlyos figyelmeztetést tett közzé Franciaország legmagasabb rangú katonai vezetője. Fabien Mandon francia vezérkari főnök egyértelműen kimondta: az ország hadereje jelenleg nem elég erős, a fegyvergyártás pedig tragikusan lassú ahhoz, hogy szembenézzen a mai fenyegetésekkel. Szerinte ha nem történik gyökeres változás, öt éven belül Németország veheti át Európa katonai vezető szerepét.

Kozma Zoltán
2026. 06. 03. 6:29
Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke (középen) beszélget Emmanuel Macron francia elnökkel (jobbra) az európai győzelem napjának 81. évfordulóját megünneplő ceremónián, amely a második világháború európai végének emlékét idézi fel, a pá
Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke (középen) beszélget Emmanuel Macron francia elnökkel (jobbra) az európai győzelem napjának 81. évfordulóját megünneplő ceremónián, amely a második világháború európai végének emlékét idézi fel, a párizsi Diadalívnél, 2026. május 8-án (Fotó: AFP)
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Mandon szerint bármilyen jelentős további kiadásról a következő elnöknek kell döntenie. Macron elnöksége 2027-ben ér véget, és az új elnöknek szűkös költségvetési körülmények között kell majd finanszírozni a hadsereg fejlesztését. 

A francia tábornok szerint el kell fogadni a veszteségeket

Mint arról korábban beszámoltunk, botrányos kijelentést tett a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni.

…el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

 – fogalmazott a tábornok.

Borítókép: Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke (középen) beszélget Emmanuel Macron francia elnökkel (jobbra) az európai győzelem napjának 81. évfordulóját megünneplő ceremónián, amely a második világháború európai végének emlékét idézi fel, a párizsi Diadalívnél, 2026. május 8-án (Fotó: AFP)

 


 

 

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