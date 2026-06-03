Riadót fújt a francia tábornok, már nem csak az oroszok miatt aggódik Párizs

Mandon szerint bármilyen jelentős további kiadásról a következő elnöknek kell döntenie. Macron elnöksége 2027-ben ér véget, és az új elnöknek szűkös költségvetési körülmények között kell majd finanszírozni a hadsereg fejlesztését.

A francia tábornok szerint el kell fogadni a veszteségeket

Mint arról korábban beszámoltunk, botrányos kijelentést tett a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni.