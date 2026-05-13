Egy másik hozzászóló viccesen rákérdezett, hogy Rubiónak a diplomácia mellett esetleg új munkája van-e sportmodellként.
Marco Rubiót melegítőben látták az Air Force One fedélzetén, mémek árasztották el az internetet
Az amerikai külügyminiszter mindenkit meglepett, amikor kínai diplomáciai útján félretette a protokoll szerinti eleganciát: Marco Rubio az Air Force One fedélzetén öltönyét egy Nike melegítőre cserélte. A közösségi médiát azonnal elárasztották a mémek, sokan pedig Nicolás Maduro szettjéhez hasonlították a viseletét.
További Külföld híreink
Többen a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy közös képet készítsenek a külügyminiszterrel.
További Külföld híreink
Néhány héttel ezelőtt egy családi esküvőn készült videó járta be az internetet, amelyen Rubio DJ-ként tűnt fel.
A felvételen fejhallgatóval a fején, a keverőpult mögött állva szórakoztatta a táncoló násznépet.
Ezt a korábbi videót is felidézték a mostani fotók kapcsán: egy szerkesztett képen Rubiót DJ-pult mögé helyezték az Air Force One fedélzetén.
Sorsdöntő találkozóra figyel a világ, kiderült, hogy mely témákról tárgyal Trump Kínában
Donald Trump amerikai elnök a kínai látogatásán Hszi Csin-ping kínai államfővel egyeztet több kiemelten érzékeny nemzetközi kérdésről is, köztük Irán helyzetéről, Tajvan jövőjéről, valamint a kétoldalú kereskedelmi és vámviták rendezéséről – erről az alábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!