TrumpIránKínaHszi-Csin Pingcsúcstalálkozó

Sorsdöntő találkozóra figyel a világ, kiderült, hogy mely témákról tárgyal Trump Kínában

Donald Trump amerikai elnök a kínai látogatásán Hszi Csin-ping kínai államfővel egyeztet több kiemelten érzékeny nemzetközi kérdésről is, köztük Irán helyzetéről, Tajvan jövőjéről, valamint a kétoldalú kereskedelmi és vámviták rendezéséről.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 13. 11:08
Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Fotó: Adek Berry Forrás: AFP
A látogatás várhatóan látványos diplomáciai körítést kap Pekingben, a kínai vezetés hagyományosan nagy hangsúlyt fektet az ilyen magas szintű találkozók protokolljára, írja az Origo.

A washingtoni politikai életben ugyanakkor mindkét nagy párt figyelemmel kíséri az eseményeket: míg egyesek eredményes tárgyalásokat remélnek, mások attól tartanak, hogy Trump túlzott engedményeket tehet Kínának. 

Az amerikai elnök belpolitikai nyomás alatt áll, ezért konkrét eredményeket szeretne felmutatni, például az amerikai Boeing repülőgépek és mezőgazdasági termékek kínai vásárlásának növelését.

 

Személyes kapcsolat és diplomáciai tét

Trump többször is barátjaként hivatkozott Hszi Csin-pingre, és hangsúlyozta, hogy hosszú ideje jó személyes kapcsolatot ápol a kínai vezetővel. Elemzők szerint az amerikai elnök nagyban támaszkodik erre a személyes viszonyra, hogy kézzelfogható gazdasági és politikai eredményeket érjen el. Egy washingtoni biztonságpolitikai elemzőintézet szakértője szerint a csúcstalálkozón mindkét fél arra törekedhet, hogy a saját országának előnyöket biztosítson a két nagyhatalom közötti bonyolult viszonyrendszerben.

(FILES) US President Donald Trump (L) and China's President Xi Jinping greet each other as they arrive for talks at the Gimhae Air Base, located next to the Gimhae International Airport in Busan on October 30, 2025. US President Donald Trump is due to visit China on May 14-15, 2026, where he is expected to meet with leader Xi Jinping, after delaying an earlier summit because of the Iran war. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping. Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Irán lehet a legfontosabb kérdés

A szakértők szerint a találkozó egyik legfontosabb témája Irán lehet. Az Egyesült Államok azt várhatja el Kínától, hoga befolyását felhasználva gyakoroljon nyomást Teheránra egy Washington számára kedvező megállapodás érdekében.

„Donald Trump vélhetően nem csak azért indította el az iráni háborút, illetve a venezuelai háborút, hogy egy diktatúrával leszámoljon, hanem azért is, hogy Kínával szemben jobb pozíciókat érjen el, hiszen Venezuela és Irán is Kínának egy komoly olajexportőre volt és egy komoly kereskedelmi partnere” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek korábban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

Kína kulcsszereplő az iráni olajpiacban, így számára is jelentős gazdasági és stratégiai tétje van a közel-keleti helyzet alakulásának, de nagyon úgy tűnik, hogy geopolitikai kérdésekben Trump meggyengülten megy Pekingbe, mondta a szakértő. Egyes elemzések szerint Peking eddig is közvetett szerepet játszott a térség diplomáciai folyamataiban, miközben saját érdekeit is igyekszik védeni az energiapiaci ármozgások és a geopolitikai feszültségek közepette.

 

Tajvan és a kereskedelmi feszültségek

A találkozón Tajvan kérdése is napirendre kerülhet. Kína saját területének tekinti a szigetet, míg az Egyesült Államok hosszú ideje stratégiai partnerként támogatja Tajpejt.

A kereskedelmi kapcsolatok rendezése szintén kulcstéma: szó lehet a vámháború enyhítéséről és a korábbi megállapodások meghosszabbításáról is.

Demkó Attila ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Úgy tűnik, hogy az a gondolat, hogy az Egyesült Államok Kínára tudja kényszeríteni az elképzeléseit, az nem valósul meg.”

 

Óvatos várakozások a csúcstalálkozó előtt

Elemzők szerint ugyanakkor nem várhatók látványos áttörések a találkozótól. Sokkal valószínűbb, hogy a két nagyhatalom a kapcsolatok stabilizálására és a feszültségek kezelésére törekszik. Egyes szakértők szerint már az is eredménynek számítana, ha Washington és Peking megállapodna a párbeszéd fenntartásában és a kereskedelmi „tűzszünet” meghosszabbításában.

 

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
