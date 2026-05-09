Ha véget is érne az iráni háború, attól azonnal még nem jön el az olcsóbb olaj időszaka

Mikor csökkenhetek az árak?
Trump folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy az olajárak gyorsan csökkennek majd, ha véget ér a háború, és a Reuters elemzői szerint ez valószínűleg igaz is lesz majd a határidős jegyzésekre. A ténylegesen rendelkezésre álló, fizikai kőolaj és üzemanyagok ára azonban csak akkor esik majd vissza a korábbi szintre, ha normalizálódik az ellátás.
A brit hírügynökség által megkérdezett szakérők ezért úgy vélik, hogy a Brent ára a határidős jegyzésekben átlagosan 86,38 dollár marad az idén hordónként; januárban még 62 dollár körüli összeget prognosztizáltak.
Az árakat megtámasztja majd, hogy a kereslet is magas marad a konfliktus lezárása után,mivel az országok és energetikai cégek világszerte fel akarják majd tölteni a készleteket, és újraindítani a leállított termelőegységeket.
