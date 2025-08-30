Hszi Csin-ping kínai elnök emlékeztetett: idén van az antifasiszta koalíció teljes győzelmével végződő második világháború és az ENSZ megalapításának 80. évfordulója.
Hszi Csin-ping üzenet a világnak
A második világháború lezárását követően a nemzetközi közösség legfontosabb intézkedése az ENSZ megalapítása volt - hangsúlyozta Hszi Csin-ping kínai államfő szombaton az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban, ahol António Guterres ENSZ-főtitkárt fogadta, aki a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozójára érkezett Kínába.
Kijelentette: a történelem tanulsága, hogy a világot fenyegető kihívásokra csak a nemzetközi összefogás és a multilateralizmus adhat választ. Hangsúlyozta:
meg kell őrizni az ENSZ alapításának szellemiségét, erősíteni kell az Alapokmány céljai és elvei iránti elkötelezettséget, és biztosítani kell, hogy a világszervezet a megváltozott körülmények között is tekintélyes, cselekvőképes fóruma maradjon a nemzetközi együttműködésnek.
Hszi elmondta, hogy Kína "örökké" az ENSZ megbízható partnere marad. Hozzátette: Peking kész tovább mélyíteni együttműködését a világszervezettel, támogatja annak központi szerepét a nemzetközi ügyekben, és kész közösen felelősséget vállalni a világ békéjének megőrzéséért és a fejlődés előmozdításáért.
Guterres megköszönte Kína következetes és határozott támogatását az ENSZ iránt. Rámutatott, hogy a multilateralizmus, a nemzetközi jog és a világszervezet tekintélye komoly kihívásokkal néz szembe, miközben a nemzetközi kormányzási rendszer átalakításra szorul. Hozzátette:
különösen időszerű most visszanyúlni az ENSZ nyolcvan évvel ezelőtti alapításának szellemiségéhez és értékeihez.
További Külföld híreink
Az ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy Kína fontos szerepet játszott a nemzetközi jog védelmében, és a multilateralizmus egyik pillérévé vált. Közölte:
a világszervezet kész erősíteni együttműködését Pekinggel az ENSZ Alapokmányának védelmében, a fejlődő országok képviseletének bővítésében és a világ sokpólusúvá tételében.
Hozzátette: a feleknek a globális kormányzás reformja, a mesterséges intelligencia és a klímaváltozás terén is szorosabbra kell vonniuk együttműködésüket.
Hszi Csin-ping beszélt arról is, hogy a világ átalakulóban lévő rendjében Kína stabilitást és kiszámíthatóságot nyújt. Közölte: Peking a fejlődés új útjaival új lehetőségeket kíván adni a világnak: az emberiség közös jövőjének építésével, a három globális kezdeményezés végrehajtásával és az Egy övezet, egy út program erősítésével a közös jövő megteremtéséért - fogalmazott.
További Külföld híreink
Borítókép: Hszi Csin-ping kínai államfő (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
NATO-gépek emelkedtek a levegőbe az orosz támadás hírére + videó
A NATO harci repülőgépeket indított, mivel nukleáris fegyverek bevetésére is képes Tu-95MS és Tu-160-as stratégiai bombázók is részt vettek az orosz csapásmérő támadásban.
Telefonbeszélgetés döntötte romba Thaiföld kormányát; itt vannak a részletek
Alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találták a kormányfőt.
Izraeli légicsapásban meghalt a jemeni húszi lázadók miniszterelnöke
A hadsereg szerint a harci gépeik akkor csaptak le a szanaai épületegyüttesre, amikor ott gyülekeztek a húszi vezetők.
Merz: Évek óta a lehetőségeinken felül élünk + videó
A német kancellár megszorításokról beszélt Észak-Rajna–Vesztfáliában elmondott beszédében.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
NATO-gépek emelkedtek a levegőbe az orosz támadás hírére + videó
A NATO harci repülőgépeket indított, mivel nukleáris fegyverek bevetésére is képes Tu-95MS és Tu-160-as stratégiai bombázók is részt vettek az orosz csapásmérő támadásban.
Telefonbeszélgetés döntötte romba Thaiföld kormányát; itt vannak a részletek
Alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találták a kormányfőt.
Izraeli légicsapásban meghalt a jemeni húszi lázadók miniszterelnöke
A hadsereg szerint a harci gépeik akkor csaptak le a szanaai épületegyüttesre, amikor ott gyülekeztek a húszi vezetők.
Merz: Évek óta a lehetőségeinken felül élünk + videó
A német kancellár megszorításokról beszélt Észak-Rajna–Vesztfáliában elmondott beszédében.