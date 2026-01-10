Le a kalappal Orbán Viktor előtt!

A magyar út helyes valóság- és válságfelismerésből ad szuverenista válaszokat – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Szánthó Miklós, a központ főigazgatója. Mindig van egy brüsszeli nagy terv, ami elsőre hihetetlennek tűnik, de a magyar jobboldal idejekorán felhívja a figyelmet veszélyre, legyen szó migrációról, genderről vagy háborúról. A baloldalon mindig megy szájtépés, hogy nem is úgy van, Magyar Péter letagadja, aztán mégis kiderül, hogy ezt szeretnék, és meg is csinálják. Arról szól az április választás, hogy brüsszeli útra lép-e Magyarország, mert akkor az összes ilyen dolog meg fog valósulni.

Lesz adóemelés, lesz nyugdíjadó, elveszik a 13. havi nyugdíjat, felszámolják a határvédelmet és beengedik a drag queeneket az iskolákba, óvodákba, mert Brüsszel szerint ez emberi jog.

Támogatni fogjuk Ukrajnát, be fogunk lépni a háborúba, mert Brüsszel azt mondja, hogy aki jó ember, az azt mondja, hogy Slava Ukraini (Dicsőség Ukrajnának)! – hangsúlyozta Szánthó Miklós.

Óriás élmény volt azt látni, hogy a magyar miniszterelnök két és fél órán keresztül bármilyen témát tekintve – Venezuelától a magyar belpolitikai kérdésekig – frappánsan, naprakészen válaszol és kivívja a külföldi újságírók elismerését – mondta Bohár Dániel, a Patrióta influenszere.

– Én éppen egy kínai úr mellett ültem, aki egyébként tök jól beszélt magyarul, és ő is azt mondta, hogy le a kalappal!

– ismertette személyes élményeit a riporter.

Nyár közepe, nyár vége óta jól érezhetően látszódik az a kutatási számokból, az Alapjogokért Központnál is, hogy Magyar Péter veszít a népszerűségéből, még a saját szavazóinál is a megbízhatóságból – fejtette ki a főigazgató.

Kezd leesni a tantusz, hogy lehet valaki szexi, fiatalos, slim fit inges srác, lehet vele hasítani a social médiában, de egy idő után, aki azt mondja magáról, hogy ő államférfiúi ambíciókat dédelget ott azért vannak releváns kérdések, amikre válaszolni kell

– hangsúlyozta Szánthó Miklós.

Magyar Péter drónok berepüléséről és önmerényletekről szóló bejelentései mögött az lehet, hogy ők is látják, hogy azoknál a választóknál, akiknél volt lila köd a Tisza elnöke irányába, azok kezdenek kijózanodni, múlik a szimpátia – vélte Bohár Dániel. Ezt ők is látják, nekik is vannak belső méréseik, nem csak a 21 Kutatóközpont „50 százalékkal vezet a Tisza a Fidesz előtt” méréseit látják, hanem a valódi számokat is. És ez egy tipikus esete annak, egyfajta felkészítése a saját táboruknak arra, hogy ezt a választást várhatóan el fogják veszíteni – jegyezte meg a Patrióta véleményvezére.

