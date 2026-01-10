rendőrségbudapesthadházytényi istván

Papra támadtak Hadházy követői, a rendőrség több személyt is elszámoltatott

Garázdaság és vallásgyakorlás jogának megsértése miatt eljárást indított a rendőrség több személy ellen, akik nekiestek Pál atyának a Ferenciek terén – tudta meg a Magyar Nemzet. Hadházy szektája még tavaly szeptemberben a templom ajtajánál illették agresszívan, keresetlen szavakkal a párbeszédet kezdeményező, békés papot.

Munkatársunktól
2026. 01. 10. 9:30
Több személy ellen is eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azután, hogy tavaly szeptemberben Hadházy Ákos követői rárontottak a 82 éves Pál atyára – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából.

Mint írták, „a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy magánszemély feljelentése alapján a vallásgyakorlás jogának megsértése miatt indított szabálysértési eljárást ismeretlen személyek ellen, akik 2025. szeptember 23-án 18 óra 30 perc körül nyilvánosan botrányt okoztak egy templomban a Budapest, V. kerület, Ferenciek terén”. Úgy tudjuk, az ügyben többek között Tényi István tett feljelentést.

Pénzbírságot kaptak

A rendőrség tájékoztatása szerint a szabálysértők egy bejelentett és tudomásul vett gyűlés résztvevőiként mentek be a templom előterébe, ahol a hangoskodva kérték számon a harangozást. 

A hangoskodók között volt, aki jelmezt viselt, valamint obszcén rajzot és feliratot mutató táblákat is bevittek

– írta a rendőrség, hozzátéve, hogy a BRFK azonosított és eljárás alá vont négy szabálysértőt. A szabálysértési eljárást a hatóság befejezte, az elkövetőket 2026. január 8-án pénzbírsággal sújtotta – közölte a Magyar Nemzettel a hatóság.

Garázdaság miatt is eljár a rendőrség

A rendőrség hangsúlyozta, hogy ugyanezen gyűlés résztvevői közül a Budapesti Rendőr-főkapitányság további három személyt vont eljárás alá garázdaság szabálysértés elkövetése miatt, ők a templom bejáratánál egyházellenes rigmusokat skandálva kiabáltak a pappal, aki kérte, hogy a trágárságok ne hallatsszanak be a misére.

Ebben az ügyben a szabálysértési előkészítő eljárás még folyamatban van, befejezését követően az iratokat a bíróságra küldik meg – tették hozzá.

