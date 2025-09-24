  • Magyar Nemzet
Hadházy ÁkosFerenciek teretüntetés

Ez a baloldal: Hadházy és tüntetői papot inzultálnak, Magyar Péter kartonbábbal vitatkozik

Sajátos párhuzamra hívta fe a figyelmet Deák Dáiel: Budapesten a belvárosi ferences templomnál egy ferences szerzetes zaklattak Hadházy Ákos tüntetői, eiközben Miskolcon Magyar Péter egy Orbán Viktort ábrázoló kartonfigurával vitatkozott a színpadon.

2025. 09. 24. 7:12
Forrás: Facebook
Tegnap este Hadházy százfős szektája Budapesten letámadta az Alcantarai Szent Péter-templomot és egyik papját a Ferenciek terén, miután Hadházy beszéde közben, a téren található templom miséjére hívva a híveket, megkongatta a harangot, ennek kapcsán Hadházy kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést – számol be a Tisza Párt tegnapi tüntetése kapcsán Facebook-posztjában Deák Dániel.

Forrás: Facebook

„A demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. Majd megjelent egy ferences szerzetes egy Bibliával a kezében a templom ajtajában.”  A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte:

Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Deák posztjában kitér arra is, hogy ezzel párhuzamosan Magyar Péter egy Orbán Viktort mintázó kartonnal a kezében ordibált Miskolcon – még beszélgetett is a papírbábbal. „A dührohamtól eltorzult arcú Magyar Péter nekiesett még a tiszás propagandasajtónak is a színpadról, mert szerinte nem írtak eleget az agymenéseiről.

Mindezek fényében nem csoda, hogy kizárólag az ellenzéki keménymag rezonál ezekre az emberekre, a középen álló szavazók egyre nagyobb arányban választják a Fideszt, mert látják: ilyen emberekre nem lehet bízni az országot!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.

Amint aról lapuk beszámolt, a jelek szerint a Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondta keddi miskolci rendezvényén, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban. Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta a Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá.


