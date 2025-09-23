Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Magyar Péternél elszállt az irányítás, Orbán Viktor formájú papírbábbal beszélget a színpadon

Kérdezni is lehet a miniszterelnök-bábtól, Magyar Péter pedig válaszol helyette.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 20:44
Úgy látszik, hogy ismét teljesen Orbán Viktor hatása alá került Magyar Péter. Emlékezetes, amíg jól fizető állami pozíciókat kapott, addig a Tisza Párt mostani elnöke az első sorban tapsolt a miniszterelnöknek, és volt olyan rendezvény, ahol erősködött is, hogy mindenképp az első sorba kerüljön a kormányfő közönségében. Magyar Péter most viszont egy papírbábot cipelt fel magával a színpadra Miskolcon, ami Orbán Viktort ábrázolja. 

Magyar Péter bekattant, egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregeti. Forrás: YouTube

A Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban. Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta a Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá. 

Nem véletlen, hogy Magyar Péter bekattanása az internet népét is megihlette, elkezdtek mémeket gyártani a bohóckodó Tisza-vezérről: 

