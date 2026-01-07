mikulásvirág gondozásanappalimikulásvirág

A mikulásvirág gondozása: így maradhat velünk akár jövő karácsonyig

A karácsony elmúltával sok otthonban ott áll még az ablakpárkányon a mikulásvirág. Kicsit megfáradtan, de még mindig ünnepi emlékeket idézve. Felmerül a kérdés: mi legyen a sorsa? Meghálálja a törődést, vagy túl kényes növény, ezért mehet a komposztra? A mikulásvirág gondozása ezekben a hetekben kulcsfontosságú, hiszen most dől el, hogy néhány héten belül örökre elköszön tőlünk vagy jövő karácsonykor ismét dísze lesz otthonunknak.

Bogos Zsuzsanna
2026. 01. 07. 5:58
Forrás: Pexels/Hiếu Hoàng
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mikulásvirág gondozása türelmet, odafigyelést, valamekkora szakértelmet is igényel, cserébe hosszú éveken át adhat örömet. Nem kell nagy dolgokra gondolni, már néhány alapszabály betartásával életben tartható, sőt akár újra virágzásra is bírható. Ez pénztárcabarát és környezetkímélő megoldás, ráadásul jó érzés lesz látni a következő karácsonykor munkánk gyümölcsét.

mikulásvirág, mikulásvirág gondozása
A mikulásvirág gondozása türelmet igénylő, hálás feladat (Fotó: Pexels.com/Juan Pablo Serrano)

Hogyan tartsuk meg a mikulásvirágot karácsony után?

Ha szeretnénk, hogy a mikulásvirág ne csak néhány hetet éljen meg karácsony után, hanem akár tavaszig, sőt jövőre újra virágba boruljon, érdemes a gondozást tudatosan folytatni. Ehhez ismernünk kell, mi a jó neki. A legfontosabb cél most az, hogy a növény ne szenvedjen sokkot, és fokozatosan alkalmazkodjon a nyugodtabb, hétköznapi körülményekhez.

Világos hely, huzat nélkül

A mikulásvirág kedveli a világos környezetet, de a tűző napfényt már nem. A legjobb egy világos szoba, ahol nem éri közvetlen napsütés, és nincs kitéve huzatnak. Hideg ablaküveghez ne simuljon hozzá a cserép, mert a hirtelen lehűlés levélhullást okozhat.

Állandó, kellemes hőmérséklet

Ez a növény a meleget szereti, de nem a hőséget. Az ideális hőmérséklet 18–22 fok körül van számára. A hirtelen lehűlés – például szellőztetéskor vagy bejárati ajtó közelében – kifejezetten ártalmas lehet, ezt a kertészeti szakirodalom „hidegsokknak” nevezi.

Öntözés mértékkel

Az egyik leggyakoribb hiba a túlöntözés. A mikulásvirág földje legyen enyhén nedves, de soha ne tocsogjon. Akkor locsoljunk, amikor a föld felszíne már kissé száraz tapintású. A felesleges víz mindig tudjon elfolyni a cserépből – az álló víz a gyökerek rothadásához vezethet.

Egyszerű trükk száraz levegő ellen

A fűtési szezonban a levegő gyakran túl száraz. Ezen segíthet, ha a cserép közelébe egy tálkában vizet vagy nedves kavicsot helyezünk.

Ideális talaj: könnyű és jó vízelvezetésű

A mikulásvirág számára a legjobb, ha könnyű, jól vízelvezető talajban él. Ez azt jelenti, hogy a föld ne legyen túl tömör vagy agyagos; inkább olyan keverék, amelyben a víz jól átjut, és nem áll meg a gyökerek körül. Megoldás lehet, ha jó minőségű cserepes földhöz kevés perlitet vagy homokot keverünk. A mikulásvirág ugyanakkor az enyhén savanyú talajt kedveli (kb. pH 5,5–6,5), kertészetekben kapható erre optimalizált keverék is. 

Tápanyagpótlás – mikor érdemes trágyázni?

A mikulásvirág nem igényel erős, folyamatos trágyázást. Persze, a talaj idővel kimerülhet, ezért tavasztól késő őszig – amikor a növény aktívan növekszik –, érdemes alkalmanként tápoldatozni. (A nitrogén, foszfor és kálium keveréke segíti a egészséges növekedést és a gyökérműködést.) Télen vagy virágzás alatt ne adjunk trágyát! A mikulásvirág ilyenkor pihen, és nincs szüksége extra tápanyagra, sőt a túl korai trágyázás stresszt okozhat neki.

Mit tegyünk, amikor a mikulásvirág elvirágzik?

Teljesen természetes, ha az ünnepek után a színes levelek lassan lehullanak. Ez nem a növény végét jelenti, hanem egy új szakasz kezdetét.

  • Visszavágás: késő télen vagy kora tavasszal érdemes a szárakat visszavágni, körülbelül 10–15 centiméteres magasságban. Ez segíti az új hajtások kialakulását, és szebb, tömöttebb növekedést eredményez.
  • Pihenőidő: visszavágás után a növény egy rövid nyugalmi időszakot igényel. Kevesebb öntözés, világos, de hűvösebb hely segíti abban, hogy erőt gyűjtsön a következő növekedési ciklushoz.

Hogyan virágoztassuk újra a mikulásvirágot? A mikulásvirág gondozása

A növény akkor kezd újra színes felleveleket hozni, ha ősszel rendszeres sötétséget kap. Szeptember végétől nagyjából nyolc héten át naponta:

  • 12–14 órán keresztül teljes sötétségben kell lennie
  • nappal viszont világos helyre kerülhet vissza

Ez a természetes fény–sötétség váltakozás indítja be a virágzást. Nem kell tökéletesnek lenni, de nagyjából ezt kell betartani. Ha ez  sikerül, november végére már megjelennek az első színes levelek, és karácsonyra ismét ünnepi dísze lehet a lakásnak régi ismerősünk. Nem nagy munka, ugyaakkor a rendszeresség fontos benne. De mégiscsak egy élőlényről van szó, ami meghálálja majd a gondoskodást. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Állni látszék az idő….

Kondor Katalin avatarja

Újabb és újabb háborús gócok bukkannak fel, a régebbi fenekedők sem akarják abbahagyni háborús politikájukat és igyekezetüket, mintha valami ördögi haláltáncot járna a világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu