Derüljön ki végre: káros vagy jótékony hatású a kávé?

A kávét íze, élénkítő hatása miatt milliók fogyasztják, számos elkészítési módja van. Népszerűsége miatt sok kutatás keresi a választ rá, hogy vajon egészséges-e a kávé? Mennyi a biztonságosan elfogyasztható mennyiség? Lehet-e esetleg a mennyiségtől vagy az elkészítés módjától függően káros hatása? Szabó Adriennt, a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetének dietetikusát kérdezte a Magyar Nemzet.

Takács Eszter
2025. 12. 22. 5:57
Illusztráció Fotó: Pexels
A kávéfogyasztás egészségmegőrző hatásait számos kutatás igazolta, köztük a Semmelweis Egyetemé is. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk az italt: feketén, tejjel, cukorral esetleg szűrve. Szabó Adrienn azt tanácsolja, aki rendszeresen kávézik és még tovább szeretné fokozni annak jótékony hatásait, az inkább világosabb pörkölésű kávét igyon, mert így érvényesülnek leginkább a benne található egészséges növényi vegyületek.

Fotó: Pexels

„A kávét tipikusan a káros szenvedélyek közé szokták sorolni az emberek, pedig sok kutatás megerősítette egészségvédő hatásait. A mérsékelt kávéfogyasztás (maximum napi 400 mg koffein, vagy 3-4 csésze) csökkentheti többek között a cukorbetegség, a szív-érrendszeri betegségek, egyes daganatok és a Parkinson-kór előfordulási rizikóját is” – mondta a szakember. 

Az egészségvédő hatás elsősorban a kávéban található antioxidáns vegyületeknek, tehát a növényi hatóanyagoknak köszönhető. 

A kávébab szénhidrátokat tartalmaz legnagyobb arányban, emellett zsírok, fehérjék és ásványi anyagok, valamint vitaminok is találhatók benne. A betegségek megelőzésében szerepe van a koffeinnek is, de a pozitív egészségügyi hatások a koffeinmentes kávénál is érvényesülnek – teszi hozzá a szakember.

Sokan tartanak attól, hogy a mikrotápanyagok (ásványianyagok) nem szívódnak fel, ha kávézik az ember. A szakember elmondja, hogy ez egy tévhit, mert a felszívódási probléma sokszor a túlzott fogyasztással kapcsolódik össze vagy azzal, hogy rizikócsoportba tartozik valaki. A fontos tényező tehát ez esetben is, hogy mennyi kávét fogyaszt az illető, mérsékelt mennyiségnél (4 csészénél kevesebb) nem lép fel mikrotápanyag (pl. kalcium) felszívódási zavar.

Sokan tartanak attól, hogy a kávé éhgyomorra fogyasztva refluxot és gyomornyálkahártya panaszokat, vagy esetleg stresszhormon-emelkedést (kortizol) okoz. Pedig a kávénak fontos összetevői az úgynevezett antioxidánsok, például a klorogénsav vagy a ferulsav, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, ezért például gyulladásos bélbetegség esetén sem tilos fogyasztani, ha a betegség nyugalmi állapotban van. Mivel az elhízás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, és az extrém stressz nagy mértékben fokozza a gyomorsérülést és a refluxot is, így, ha valakinél fennállnak ezek a panaszok, arra a koffein rá tud erősíteni, ám egy egészséges embernek nem árt a kávé éhgyomorra sem – szögezi le a szakember.

Nem növeli a magas vérnyomást a kávé

Egy másik tévhit, hogy a kávé magas vérnyomást okoz. Aki hipertóniával küzd, annak nem a kávé elhagyása lenne az első dolog, amit dietetikusként javasolnék, hanem sokkal inkább a sófogyasztás csökkentését, a mozgást, a zöldség, a gyümölcs és a hüvelyesek, valamint az olajos magvak fogyasztását – ismerteti a dietetikus. Hozzáteszi, itt a mérsékelt kávéfogyasztásról van szó (1-2 csésze naponta), és ez egy általános jótanács, amitől mindig vannak eltérő, egyedi esetek, és a koffein metabolizmusa is nagy egyéni eltéréseket mutat.

Ha valaki nagyobb mennyiségben, vagyis 4 csészénél több kávét iszik naponta és magas LDL koleszterinszintet állapítottak meg nála, akkor az étrendi tényezők között a kávé is mérlegelendő terület lehet. A feketében ugyanis szűretlen verzióban – pl. török kávé, french press, kotyogós, kapszulás, presszó – megtalálhatóak olyan növényi vegyületek (cafestol, kahweol), melyek emelhetik az LDL-koleszterinszintet, azáltal, hogy csökkentik a zsír anyagcserében fontos szerepet játszó epesav termelődését. Ám mértékletes kávéfogyasztásnál ettől valószínűleg nem kell tartani – teszi hozzá Szabó Adrienn.

A világos pörkölésű kávé egészségesebb

A szakember szerint a kávé pörkölésének erőssége is fontos tényező. „Amikor a kávét pörkölik, a hő hatására reakcióba lép egymással a kávéban található fehérje és szénhidrát, ez a szín- és ízváltozással járó folyamat az úgynevezett Maillard-reakció. Ettől lesz a világoszöld kávészem fokozatosan egyre barnább (de hasonló történik a pirítós készítése során is, ezzel mindenki találkozott már). E reakció terméke a melanoidin is, mely egy jótékony hatású antioxidáns. Azonban minél sötétebbre pörkölik a kávébabot (nagyobb hőmérsékleten és hosszabb ideig) annál inkább már egészségkárosító, karcinogén vegyületek keletkezhetnek, és a kávé egészségvédő hatása is csökkenhet. Tehát dietetikai szempontból részesítsük előnyben a világos pörkölésű kávét” – tanácsolja. “Mindemellett, a kávé jótékony hatásának vizsgálatakor nem különítik el a pörkölés mértékét, tehát egészségvédő szerepe így is úgy is van. De gyakran találkozunk kávézóban ezzel a döntési helyzettel - világos vagy sötét pörkölés - és ez valakinek érdekes szempont lehet” – egészíti ki a szakember.

Kevesen tudják, hogy az instant kávé nem más, mint a főzött fekete kávé, legtöbbször liofilizálva, vagyis fagyasztva szárítva. A folyamat során fokozatosan hűtik le a folyadék hőmérsékletét, és elvonják belőle a nedvességet, tehát amikor az instant kávét vízben feloldjuk, az ugyanúgy koffeint tartalmaz, jóllehet az íze kicsit gyengébb, és valamelyest az antioxidáns tartalma is alacsonyabb, mint a frissen főtt feketének.

A kávé vízhajtó hatásával legtöbb fogyasztó tisztában van: ez elsősorban akkor érvényesül, amikor valaki sok kávét iszik. 

Arra is érdemes figyelni, hogy mivel a koffein vízben oldódó vegyület, ha több vízzel hosszúkávénak főzzük, akkor abban több lesz a koffein, így a vízhajtó hatás is jobban érvényesül. Érdemes tehát a kávé után vizet is inni. A kávézókban a fekete mellé felszolgált kis pohár szóda viszont nem a folyadékpótlást szolgálja. Ha ezt a kávé előtt isszuk meg, mintegy öblítés gyanánt, tisztábban érezhetjük a kávénk finom aromáját – árulja el a szakember.

Kismamáknak csak óvatosan a kávéval!

Vannak olyan vizsgálatok, amik azt mutatják, hogy a várandós anyukáknak nem javasolt, mert koraszülést okozhat, de vannak olyanok is, melyek alapján a szakmai ajánlás az, hogy egy, maximum két csésze kávét nyugodtan megihatnak a kismamák is – ha más egyéb ok miatt nincsen ellenjavallat –, de a másodikkávé már lehet koffeinmentes is.

Még a fogat is védheti a fekete nedű

A kávé egészségvédő hatása természetesen tisztán, cukor és tej nélkül fogyasztva érvényesül leginkább. Ilyenkor még fogszuvasodás gátló hatása is lehet egy olyan hatóanyag révén, ami megakadályozhatja a baktériumok(Streptococcus mutans) foghoz tapadását.

Szabó Adrienn emellett még egy fontos szempontra felhívja a figyelmet: kalóriabevitel szempontjából is jobb tisztán fogyasztani a kávét. Ha ugyanis sok tejjel, növényi itallal és cukorral isszuk, akkor vegyük figyelembe, hogy akár egy felnőtt uzsonnájával egyenértékű kalóriát is bevihetünk egyetlen bögre tejeskávéval.

 

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

