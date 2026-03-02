A történelem első távközlési rendszerét 3800 éve építették

Az első dokumentált riasztás a füst- és tűzjelzőrendszer segítségével

Az internet korában a valós idejű üzenetküldés természetes. A gyors kommunikáció azonban nem modern vívmány. Már a bronzkor társadalmai is képesek voltak sürgős információkat nagy távolságra, viszonylag gyorsan továbbítani.

A legkorábbi ismert bizonyíték a mai Szíria területén fekvő Mári városállamából származik.

Egy i. e. 1800 körül keltezett ékírásos tábla leírja, hogy egy Bannum nevű tisztviselő Terqa közelében világító jelek sorát észlelte utazása során. A jel egyértelmű üzenetet hordozott: veszély fenyeget.

Bronzkori kincslelet, ami a kor magas fejlettségét bizonyítja (Fotó: Daznaempoveche / Wikimedia Commons)

A tisztviselő a királynak küldött levelében sürgős erősítést és fokozott védelmi készültséget kért. Ez a feljegyzés a katonai célú füst- és tűzjelzőrendszer legkorábbi ismert dokumentuma.

Hogyan működött a bronzkori füst- és tűzjelzőrendszer

A rendszer egyszerű, előre egyeztetett kódokra épült. A közösségek meghatározott jelzéseket társítottak a veszélyhez vagy a segítségkéréshez. A jeleket emberi közvetítők nélkül is azonnal értelmezték.

Őrtornyok, erődök és magaslatokra emelt állomások alkották a hálózatot. Éjszaka tüzet gyújtottak, nappal füstöt bocsátottak fel. Amint egy állomás jelt adott, a következő azonnal megismételte. A riasztás így percek alatt áthaladt a térségen.

Bronzkori erőd romjai (Fotó: Cristiano Cani / Wikimedia Commons)

Régészeti feltárások és szöveges források igazolják, hogy ezek az építmények szervezett, védelmi rendszerbe illeszkedtek. A helyszíneket tudatosan úgy választották ki, hogy vizuális kapcsolatban álljanak egymással.

Regionális hálózatok a középső bronzkorban

A középső bronzkorban, nagyjából i. e. 2000 és 1600 között, a szíriai–mezopotámiai táj jelentős átalakuláson ment keresztül. A fallal körülvett városok mellett mintegy húsz kilométeres távolságban vidéki települések és erődített pontok jöttek létre. Ez a távolság biztosította az egymás közötti láthatóságot.

A rendszer nem pusztán a fizikai közelségen alapult. A kulcs a látóhatáron belüli kapcsolat volt.

A települések és erődök úgy helyezkedtek el, hogy a jelek akadálytalanul haladhassanak tovább. A térinformatikai vizsgálatok, köztük a GIS-elemzések, kimutatták, hogy az erődök és tornyok elhelyezése nem véletlenszerű. Számítógépes modellek igazolják, hogy erősen összekapcsolt hálózatot alkottak, amelyet kifejezetten vizuális kommunikációra terveztek.