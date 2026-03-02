távközlésMúlt-korhálózat kiépítésbronzkorarcheológiavárosállam

A történelem első távközlési rendszerét 3800 éve építették

A bronzkori füst- és tűzjelzőrendszer lehetővé tette, hogy a Közel-Kelet városállamai percek alatt figyelmeztessék egymást a közeledő veszélyre. Egy mári ékírásos tábla az első dokumentált SOS-jelzésről számol be, és feltárja, miként építettek ki tudatosan szervezett, vizuális kommunikációs hálózatot a korai államok.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 03. 02. 21:56
3800 éves a legősibb ismert távközlő rendszer Fotó: Open AI
Az első dokumentált riasztás a füst- és tűzjelzőrendszer segítségével

Az internet korában a valós idejű üzenetküldés természetes. A gyors kommunikáció azonban nem modern vívmány. Már a bronzkor társadalmai is képesek voltak sürgős információkat nagy távolságra, viszonylag gyorsan továbbítani.

A legkorábbi ismert bizonyíték a mai Szíria területén fekvő Mári városállamából származik. 

Egy i. e. 1800 körül keltezett ékírásos tábla leírja, hogy egy Bannum nevű tisztviselő Terqa közelében világító jelek sorát észlelte utazása során. A jel egyértelmű üzenetet hordozott: veszély fenyeget. 

Bronzkori kincslelet, ami a kor magas fejlettségét bizonyítja (Fotó: Daznaempoveche  / Wikimedia Commons)

A tisztviselő a királynak küldött levelében sürgős erősítést és fokozott védelmi készültséget kért. Ez a feljegyzés a katonai célú füst- és tűzjelzőrendszer legkorábbi ismert dokumentuma.

Hogyan működött a bronzkori füst- és tűzjelzőrendszer

A rendszer egyszerű, előre egyeztetett kódokra épült. A közösségek meghatározott jelzéseket társítottak a veszélyhez vagy a segítségkéréshez. A jeleket emberi közvetítők nélkül is azonnal értelmezték.

Őrtornyok, erődök és magaslatokra emelt állomások alkották a hálózatot. Éjszaka tüzet gyújtottak, nappal füstöt bocsátottak fel. Amint egy állomás jelt adott, a következő azonnal megismételte. A riasztás így percek alatt áthaladt a térségen.

Bronzkori erőd romjai (Fotó: Cristiano Cani  / Wikimedia Commons)

Régészeti feltárások és szöveges források igazolják, hogy ezek az építmények szervezett, védelmi rendszerbe illeszkedtek. A helyszíneket tudatosan úgy választották ki, hogy vizuális kapcsolatban álljanak egymással.

Regionális hálózatok a középső bronzkorban

A középső bronzkorban, nagyjából i. e. 2000 és 1600 között, a szíriai–mezopotámiai táj jelentős átalakuláson ment keresztül. A fallal körülvett városok mellett mintegy húsz kilométeres távolságban vidéki települések és erődített pontok jöttek létre. Ez a távolság biztosította az egymás közötti láthatóságot.

A rendszer nem pusztán a fizikai közelségen alapult. A kulcs a látóhatáron belüli kapcsolat volt. 

A települések és erődök úgy helyezkedtek el, hogy a jelek akadálytalanul haladhassanak tovább. A térinformatikai vizsgálatok, köztük a GIS-elemzések, kimutatták, hogy az erődök és tornyok elhelyezése nem véletlenszerű. Számítógépes modellek igazolják, hogy erősen összekapcsolt hálózatot alkottak, amelyet kifejezetten vizuális kommunikációra terveztek.

A hegycsúcsok szerepe és a rendszer fejlődése

Az i. e. első évezredben a hálózat tovább fejlődött. Urartu királyságában tornyokat emeltek hegycsúcsokra, hogy növeljék a láthatóságot. Ha egy erődből korlátozott volt a kilátás, köztes magaslatokon újabb állomásokat hoztak létre.

                 Bronzkori edény a Közel-Keletről                              (Fotó:  Zereshk  / Wikimedia Commons)

A tájat tudatosan formálták a kommunikáció érdekében. Az asszír szövegek olyan éjszakai jelenetet írnak le, amikor több hegycsúcson egyszerre gyúltak ki a tüzek, és a fények a csillagokhoz hasonlóan ragyogtak.

A füst- és tűzjelzőrendszer korlátai és öröksége

A rendszer nem tudott összetett üzeneteket közvetíteni. Általános figyelmeztetésre szolgált. Egy másik mári dokumentum félreértést említ, ami rávilágít az egyszerű jelrendszer sérülékenységére.

Jól működhetett az ősi jelzőrendszer  (Fotó: Open AI)

E korlátok ösztönözték a hírvivőhálózatok és a birodalmi útrendszerek későbbi fejlesztését, amelyek pontosabb információt tudtak továbbítani. 

A gyors riasztás azonban már ekkor lehetővé tette, hogy az államalakulatok ellenőrzésüket a városi központokon túlra is kiterjesszék.

A gyors kommunikáció döntő szerepet játszott Asszíria, Urartu és később a Perzsa Birodalom hatalmi struktúráinak kiépítésében. Hérodotosz is leírt hasonló rendszereket a perzsa királyi úttal kapcsolatban, ami jelzi, hogy a Szíriában és Mezopotámiában kialakított modell tartós kommunikációs normává vált.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

