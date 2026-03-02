Vasvári Pál, a tragikus sorsú márciusi ifjú

Vasvári Pál azon kívül, hogy a márciusi forradalmi ifjak egyike volt, tanított Teleki Blanka iskolájában is. Kifejezetten fontosnak tartotta a nőnevelést.

Vasvári tanárként

A lányok oktatásában kulcsszerepet szánt a nemzeti nevelésnek, és hitt abban, hogy a történelem tanítása pozitívan hat erkölcseinkre, tartásunkra. A diákjait hazaszeretetre nevelte. Nemcsak Petőfi Sándorral, hanem Jókai Mórral is jó barátságban állt.

Vasvári Pál fiatalkora

Ki volt Vasvári Pál? 1826-ban született Tiszabűdön, egy görögkatolikus pap gyermekeként. A család hamarosan Hajdúböszörménybe költözött, tanulmányait pedig 1837-től a nagykárolyi gimnáziumban folytatta. Tehetségére korán felfigyelt a Károlyi család, amely házitanítóként alkalmazta, majd később is támogatta tanulmányait, amikor a fővárosban bölcsészetet és jogot tanult.

Már 19 évesen megjelentek írásai az Életképekben, ahogy Petőfinek is. A Kisfaludy Társaság pályázatára vígeposzt írt: először A szerelmes bajnok című művével próbálkozott, majd két évvel később, 1847-ben pályadíjat nyert a Zrínyi Miklós, a költő című alkotásával.

.

Március 15., a forradalom napja

1848. március 15-én Petőfi Sándorral és a többi márciusi ifjúval részt vett a 12 pont megalkotásában. Petőfi így emlékezett vissza naplójában a Pilvax Kávéházbeli eseményekre:

„Korán reggel az ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz s ott várjanak meg együtt engemet. (...)Bulyovszky és Jókai proklamációt szerkesztettek, Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne; egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé, a nélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna.

Vasvári és Petőfi március 15-én

– Jó jel! kiáltánk föl egyhangúlag.

Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidacsot és engem neveztek ki küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték” – írta Petőfi. Aznap természetesen részt vett Táncsics kiszabadításában is. A Várban a lelkes forradalmárok kifogták a lovakat a jármű elöl és ők maguk húzták az immáron szabad politikai fogoly kocsiját.