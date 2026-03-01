Óbudai egyetem: személyre szabott daganatterápia matematikai modellek segítségével

Ennek egyik látványos példája egy friss, állatkísérlethez kapcsolódó eredmény, melynek során a kutatók algoritmusokkal és egyénre szabott matematikai modellekkel optimalizálták a kemoterápia adagolását, amivel egy agresszív emlőrák-egérmodellben hosszabb túlélést és ritkább gyógyszerrezisztenciát értek el. A most publikált kutatói munka is jól szemlélteti, milyen irányokban erősít az EKIK. Többek közt az adat- és modellalapú döntéstámogatás, orvosbiológiai mérnöki megoldások, személyre szabott terápia, valamint a mérések és algoritmusok összekapcsolása terén.

Újragondolt kemoterápia

A kemoterápia ma is megkerülhetetlen a daganatos megbetegedések kezelésében, sokszor még műtét után is, hiszen nem mindig távolítható el minden kóros sejt. Miközben a fejlesztések gyakran az új hatóanyagokra fókuszálnak, az adagolás és az ütemezés kérdése kevésbé „innovációs terep”, pedig döntően befolyásolja a kimenetelt.

A klinikai gyakorlatban a legtöbb protokoll a maximálisan tolerálható dózisra (MTD) épül: a beteg számára még elviselhető legnagyobb adagot adják, viszonylag ritkán, tipikusan 10 nap és 4 hét közötti időközökkel. Ez a „hagyományos” forgatókönyv azonban nem számol azzal, hogy az emberek és az állatmodellek között nagy eltérések vannak abban, milyen módon bomlik le a gyógyszer a szervezetben (farmakokinetika), és hogyan reagál rá a daganat (farmakodinamika). Az eredmény tehát lehet túl magas toxicitás, kezelésmegszakítás vagy éppen alacsonyabb hatékonyság.

Személyre szabott gyógyítási modell

Az EKIK-ben futó kutatás lényege, hogy a kemoterápiát személyre szabottan optimalizálják. A csapat egy olyan matematikai modellt hozott létre, amely együtt írja le a tumornövekedést, a gyógyszer daganatra gyakorolt hatását (farmakodinamika), és a gyógyszer „útját” a szervezetben (farmakokinetika).

A kulcs az, hogy a modellt mérésekkel „behangolják”, azaz rendszeresen követik a tumor méretét, a kezelésválaszt, és szükséges esetben a gyógyszerszinteket is. Így a modell paraméterei egy adott egyedhez és tumorhoz illeszkednek. Vagyis a tervezés nem átlagos feltételezésekből, hanem egyénre szabott adatokból indul ki.