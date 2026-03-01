ellenponttisza pártblackrockbajnai gordonMagyar Péter

Megjelent a BlackRock a Magyar Pétert támogató Bajnai Gordon nemzetközi szervezete mögött

Bajnai Gordon a nyilvánosságban sokáig távol tartotta magát a hazai politikától, azonban január elején a HVG-nek nyilatkozva váratlanul kiállt Magyar Péter mellett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 11:50
Bajnai Gordon hosszú időn keresztül csak a háttérben szervezte a magyar ellenzéket, az utóbbi időben több jel is igazolta, hogy megjelent Magyar Péter mellett is – írja az Ellenpont.

Dunaújváros, 2026. február 28. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárása keretében tartott kampányrendezvényen Dunaújvárosban 2026. február 28-án. MTI/Máthé Zoltán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az oknyomozó portál felidézte, hogy az elmúlt hónapokban áramlani kezdtek a nemzetközi pénzügyi körök képviselői a Tisza Pártba:

  • Kapitány István, a Shell egykori alelnöke;
  • Kármán András, az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. korábbi elnöke
  • és Orbán Anita, a Vodafone Global közkapcsolati vezetője, a Globsec elnökségi tagja.

A cikk szerint ezek a tanácsadók a nemzetközi karrierjük idején kötődtek a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez, a BlackRockhoz. Az Ellenpont most észrevette, hogy

az egyik Bajnai Gordon elnökölte szervezet, az Institutional Circle (InCircle) mögött közvetve (egy közbeiktatott cégen keresztül) megjelent szponzorként a BlackRock.

Az egykori MSZP-s miniszterelnök az elmúlt években a nemzetközi tanácsadói munkái mellett újra egyre erőteljesebb szerepet kezdett játszani a nagy pénzügyi befektetők világában.

Az InCircle egyik legfőbb szponzora 2025-ben a Scientific Beta volt. A befektetési indexeket és stratégiákat fejlesztő cég hivatalos oldalán külön menüpontban sorolják fel az ügyfeleket és a partnereket.

Közöttük van Larry Fink dollárbilliókat megmozgató vagyonkezelője, a BlackRock is.

A BlackRock felfoghatatlan összeget, 14 billió dollárt kezel, és ezen keresztül óriási befolyást játszik a világ összes stratégiai iparágában, a mezőgazdaságtól a techiparon át a gyógyszeriparig, de a legnagyobb szerepük egyértelműen a hadiiparban van.

Az Ellenpont cikke szerint a BlackRock érdeke a háború folytatása, és ez az érdeke a vagyonkezelő által támogatott cégeknek, így a Magyar Péter mellé állt Bajnai Gordon cégének is.

Nagyon úgy néz ki, hogy a BlackRock szemet vetett Magyarországra is, és céljainak elérésére a Tisza Pártot és Magyar Pétert használja eszközként

– írja az oknyomozó portál.

Borítókép: Bajnai Gordon (Forrás: Ellenpont)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

