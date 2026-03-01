A Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert bombázott le Irán + videó

Amint arról korábban beszámoltunk, az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.

Irán lebombázta Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert. A képen: a Hormuzi-szoros Fotó: BEDIRHAN DEMIREL / ANADOLU

A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni

– hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Hortay Olivér.

WATCH: Oil tanker Skylight is on fire in the Gulf of Oman following Iranian attack. https://t.co/X1y0dAhVK0 pic.twitter.com/tvszJ5t9fD — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

