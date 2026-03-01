A Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert bombázott le Irán + videó

Amint arról korábban beszámoltunk, az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni
– hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Hortay Olivér.
Borítókép: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert (Fotó: AFP)
