iránhormuzi - szorostámadás

A Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert bombázott le Irán + videó

A Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 12:44
Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert
Amint arról korábban beszámoltunk, az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.

Irán lebombázta Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert. A képen: a Hormuzi-szoros Fotó: BEDIRHAN DEMIREL / ANADOLU
Irán lebombázta Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert. A képen: a Hormuzi-szoros  Fotó: BEDIRHAN DEMIREL / ANADOLU

A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni

 – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Hortay Olivér.

Borítókép: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert (Fotó: AFP)

