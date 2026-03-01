Ahmad Vahidi dandártábornokot nevezték ki az iráni Forradalmi Gárda főparancsnokává.
Kinevezték Irán új főparancsnokát a halálos légicsapások után
Ahmad Vahidi dandártábornokot nevezték ki az iráni Forradalmi Gárda főparancsnokává az iráni állami média vasárnapi beszámolója szerint.
Az előző parancsnokot, Mohamad Pakpurt az Irán elleni szombati amerikai és izraeli légicsapásokban megölték, halálát megerősítette a hadsereg is.
Megerősítette az iráni vezetés Abdolrahim Muszavi vezérkari főnök halálát is, akivel szintén légicsapás végzett a védelmi tanács értekezletén.
Korábban arról is beszámoltunk, az iráni állami média megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az amerikai–izraeli légicsapásokban életét vesztette.
A beszámolók szerint teheráni rezidenciáján, irodájában érte a halál, a helyszín súlyos bombázást szenvedett el. Iráni jelentések szerint több családtagja is meghalt a támadásban.
Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos munkaszünetet rendelt el. A kabinet közölte, hogy a történtek „nem maradhatnak büntetlenül”, az Iráni Forradalmi Gárda pedig súlyos és elrettentő megtorlást, minden eddiginél intenzívebb támadó műveletet ígért Izrael és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjai ellen.
Borítókép: Iráni kormánypárti tüntetők nemzeti zászlókat lengetnek (Fotó: AFP)
