Iráni Forradalmi Gárdakinevezésparancsnok

Kinevezték Irán új főparancsnokát a halálos légicsapások után

Ahmad Vahidi dandártábornokot nevezték ki az iráni Forradalmi Gárda főparancsnokává az iráni állami média vasárnapi beszámolója szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 11:49
Iráni kormánypárti tüntetők nemzeti zászlókat lengetnek (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahmad Vahidi dandártábornokot nevezték ki az iráni Forradalmi Gárda főparancsnokává.

Füstfelhők emelkednek az iráni robbanásokról szóló jelentések után (Fotó: AFP)
Füstfelhők emelkednek az iráni robbanásokról szóló jelentések után (Fotó: AFP)

Az előző parancsnokot, Mohamad Pakpurt az Irán elleni szombati amerikai és izraeli légicsapásokban megölték, halálát megerősítette a hadsereg is.

Megerősítette az iráni vezetés Abdolrahim Muszavi vezérkari főnök halálát is, akivel szintén légicsapás végzett a védelmi tanács értekezletén.

Korábban arról is beszámoltunk, az iráni állami média megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az amerikai–izraeli légicsapásokban életét vesztette. 

A beszámolók szerint teheráni rezidenciáján, irodájában érte a halál, a helyszín súlyos bombázást szenvedett el. Iráni jelentések szerint több családtagja is meghalt a támadásban.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos munkaszünetet rendelt el. A kabinet közölte, hogy a történtek „nem maradhatnak büntetlenül”, az Iráni Forradalmi Gárda pedig súlyos és elrettentő megtorlást, minden eddiginél intenzívebb támadó műveletet ígért Izrael és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjai ellen.

Borítókép: Iráni kormánypárti tüntetők nemzeti zászlókat lengetnek (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu