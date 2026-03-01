Kinevezték Irán új főparancsnokát a halálos légicsapások után

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos munkaszünetet rendelt el. A kabinet közölte, hogy a történtek „nem maradhatnak büntetlenül”, az Iráni Forradalmi Gárda pedig súlyos és elrettentő megtorlást, minden eddiginél intenzívebb támadó műveletet ígért Izrael és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjai ellen.

Borítókép: Iráni kormánypárti tüntetők nemzeti zászlókat lengetnek (Fotó: AFP)