Horváth László: A szervezett bűnözőkkel nem lehet megalkudni!

Három tonna kábítószert foglaltak le az elmúlt egy évben, a Delta program indulása óta. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központban a program vezetői értékelték az eredményeket. Horváth László kormánybiztos szerint jogos önvédelem a zéró tolerancia a drogokkal szemben.

Erős Hunor
2026. 03. 02. 15:39
Fotó: Havran Zoltán
A zéró tolerancia a kábítószerekkel kapcsolatban nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem, ami a társadalom egészét védi – jelentette ki Horváth László, az egy évvel ezelőtt, a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta program kapcsán tartott sajtótájékoztatón. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a budapesti, VIII. kerületi Nemzeti Szakértői és Kutató Központban (NSZKK) hangsúlyozta: a Delta program célja a  drog hozzáférhetőségének visszavágása, és a kábítószercsoportok felszámolása, kiiktatása. Minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll, akikkel nem lehet megalkudni – tette hozzá.

DELTA Program
Horváth László (Fotó: Havran Zoltán)

A kormánybiztos ismertette, hogy az elmúlt egy évben a Delta programban elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret, a lefoglalt kábítószer mennyisége eléri a 3 tonnát, a kábítószer-bűnözéshez kapcsolható, lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot – ismertette.

Horváth László rámutatott: a kábítószer elleni küzdelem össztársadalmi érdek és feladat, azonban hosszú távú küzdelemre kell készülni. Ha a nemzeti kormány marad a választás után, akkor a Delta program is marad. 

Azonban, ha a Tisza Párt nyer, akkor megváltoznak a dolgok, ugyanis ők a drogliberalizáció álláspontján vannak.

A Tisza Párt ugyanis hallgat ebben kérdésben, úgy vannak vele, ha nem beszélnek róla, akkor nem létezőnek tekinthető a kérdés. A Tisza Párt programjában nem szerepelnek olyan dolgok, mint a zéró tolerancia, vagy a kábítószer-kereskedelem felszámolására való törekvés. Világos, hogy a Tisza programjában szereplő ártalomcsökkentés, a fogyasztók kriminalizálásának elkerülése csak azért szerepel a programban, mert ezzel akarja megszerezni a kábítószer-liberalizációt támogatók szavazatait. A Tisza Párt nem tudna nemet mondani a drogliberalizációra, a nemzeti kormány azonban tud nemet mondani – mondta a kormánybiztos.

DELTA Program
Töreki Sándor (Fotó: Havran Zoltán)

 

Töreki Sándor azt hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem a kisfogyasztóra koncentrál, hanem a terjesztőkre, bűnszervezetekre, valamint hatékonynak nevezte a prevenciós tevékenységeket az oktatási intézményekben. A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta: 

Az eddig kitűzött célokat tudták teljesíteni.

– A kistelepüléseken a biztonságérzet javult, a magyar rendőrség megmutatta, hogy képesek hatékonyan fellépni – tette hozzá. 

Ismertette: 2024-ben összesen 843 eljárás indult terjesztőkkel szemben, ez a szám 2025-re 1669-re nőtt. Ez az objektív szám is mutatja a rendőrség elkötelezettségét a terjesztőkkel szembeni fellépés kapcsán – tette hozzá.

A rendőrfőkapitány-helyettes azt is elmondta, hogy 

a legfiatalabb terjesztő 14 éves volt, míg a legidősebb 78 éves. 

A legnagyobb egyedi lefoglalás 321 kilogrammnyi kristály volt, a legnagyobb egy összegben lefoglalt készpénz 41 millió forint volt, a legdrágább jármű pedig több mint 30 millió forint értékű, emellett foglaltak le 25 millió forint értékű hajót, valamint egy 25 millió forint értékű sportautót, amely azóta már a rendőrség kötelékében szolgál – sorolta.

Töreki Sándor továbbá ismertette, hogy az elkövetők 97 százaléka magyar, míg 3 százalékuk külföldi volt, ami összesen 10 081 főt jelentett. Közülük 930 főt tartóztattak le, akik 90 százaléka terjesztő volt. – Ezek az adatok is jól mutatják a terjesztőkkel szembeni határozott fellépést – mutatott rá. 

Hatékony a módszer, a legtöbben nem nyúlnak újra szerekhez

A szigorú elterelési szabályok bevezetése fontos eleme a sikeres felderítésnek. A bűnmegelőzés célú felügyelet pedig a drogfogyasztásról próbálja leszoktatni a szerhasználókat. Utóbbi intézkedésre 1127 esetben volt szükség a bevezetése óta. Az esetek 10 százalékában fordult elő újbóli fogyasztás lehetősége, de csak a 2 százalékuk fogyasztott ismét – ismertette a rendőrfőkapitány-helyettes.

Eddig összesen 30 üzletet zártak be droghoz köthető bűncselekmény miatt, amelyek között nem csak szórakozóhelyek vannak. Ezek közül 10 esetben volt jogorvoslati kérelem az intézkedés ellen – közölte Töreki Sándor. Majd rámutatott: minden esetben komoly szakmai felderítés volt és igazolható, hogy ezeken a helyeken kábítószer-kereskedelem volt. Azonban nem minden helyet zártak be a maximálisan kiszabható 3 hónapra, volt ahol ennél kevesebb ideig tartott – tette hozzá.

– A tavalyi volt az első év, amikor a kristály megelőzte a marihuánát a lefoglalt mennyiségben, a harmadik helyen az amfetaminszármazékok, majd a kokain áll a toplistán

– hívta fel a figyelmet. Majd ismertette: A marihuána Olaszország, Spanyolország, valamint Szlovénia irányából érkezik hazánkba. Míg a kokain a dél-amerikai indulóországból, spanyol, holland és belga kikötőkön keresztül jut el Magyarországra. Ezek mellett a pszichoaktív szereket főleg az interneten árulják és Ázsiából érkeznek – tette hozzá.

– Az internet miatt a nagy, klasszikus terjesztői hálózatok is visszaszorultak és nagy jelentőséget kaptak a terjesztésben a csomagküldő hálózatok és a postai kézbesítés

– emelte ki a rendőrfőkapitány-helyettes.

A rendőrség a társadalom védelme érdekében elkészített egy drogprevenciós bűnmegelőzési programot (RedP). Az elmúlt egy évben ezzel közel 888 ezer emberhez értek el, több mint 6 ezer iskolai programon vettek részt és több mint 7 ezer kitelepülést csináltak – közölte Töreki Sándor. Hozzátette: a megelőzésben fontos szerepet játszanak az iskolaőrök, akiket kiképeztek, oktattak a prevencióra. Így már 10 elfogás történt, ami jól mutatja, hogy szükség van az iskolaőrökre – tette hozzá.

Az NSZKK-val kapcsolatban azt is elmondta, hogy olyan eszközeik vannak, amelyek az európai top laborok szintjére emelték a központot. Azonban a fejlesztés nem áll meg, további eszközöket fognak beszerezni.

A rendőrfőkapitány-helyettes az idei évre közölte a folytatás stratégia pilléreit: az első a digitális kapacitás fejlesztése, amely a célzott felderítést segíti elő az online világban. A második, hogy továbbra is fókuszálni fognak az ellátási láncok megszakítására. A harmadik pedig a települési szintű bűnmegelőzés.

Horváth László egy kérdésre válaszolva elmondta: azért nincs jelenleg „drogstratégia”, mivel gyorsan változik a világ és egy ilyen stratégiát elkészíteni sok időbe kerül, illetve a folyamatos változások miatt hamar el is avulna. Ezért inkább akciótervekben gondolkodnak, mivel az jelenleg hatékonyabb. A kormánybiztos arra is rámutatott, hogy a megelőzést önmagában képtelen bármely állami intézmény végigvinni, ezért fontos a család, a társadalmi összefogás és tudatosság. Ahogy nélkülözhetetlen az egyházak prevenciós munkája is.

DELTA Program
Csesztregi Tamás (Fotó: Havran Zoltán)

A sajtótájékoztató végén Csesztregi Tamás vegyészszakértő, az NSZKK Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet intézetvezetője a drogminták vizsgálatáról beszélt, és bemutatta az anyagvizsgálat fázisainak néhány olyan elemét, amelyet a vegyészszakértők a kábítószerek laboratóriumi vizsgálatakor is alkalmaznak. Elmondása szerint nem kell mindig nagyon drága eszköz a kábítószer hatóanyagainak kimutatására. Természetesen a teljes bizonyosság miatt nem csak „gyors tesztekkel”, hanem nagy laborgépekkel is megvizsgálják a kábítószergyanús anyagokat – tette hozzá.

DELTA Program
Csesztregi Tamás (Fotó: Havran Zoltán)

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Horváth László korábban azt is elmondta, hogy a Magyarországon megjelenő kábítószert szinte kizárólag külföldön állítják elő. 

– A kábítószeripar nagyon jól szervezett nemzetközi kereskedelmi és terjesztőhálózatot alakított ki, és a piac építését sem bízza a véletlenre, megvannak a fogyasztói kör szélesítéséhez használt marketingeszközei is

 – közölte a kormánybiztos. Hozzátette: A kábítószeripar nem ismer és nem tisztel határokat. Magyarországot minden oldalról támadja a kábítószeres bűnözés.

Horváth László kifejtette, akik a kábítószert népszerűsítik, akik azt mondják, vannak elfogadható drogok, azok tudva vagy tudatlanul a szervezett bűnözés érdekeit szolgálják.

Borítókép: A sajtótájékoztató (Fotó: Havran Zoltán)

