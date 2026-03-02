Horváth László: A szervezett bűnözőkkel nem lehet megalkudni!

A zéró tolerancia a kábítószerekkel kapcsolatban nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem, ami a társadalom egészét védi – jelentette ki Horváth László, az egy évvel ezelőtt, a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta program kapcsán tartott sajtótájékoztatón. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a budapesti, VIII. kerületi Nemzeti Szakértői és Kutató Központban (NSZKK) hangsúlyozta: a Delta program célja a drog hozzáférhetőségének visszavágása, és a kábítószercsoportok felszámolása, kiiktatása. Minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll, akikkel nem lehet megalkudni – tette hozzá.

Horváth László (Fotó: Havran Zoltán)

A kormánybiztos ismertette, hogy az elmúlt egy évben a Delta programban elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret, a lefoglalt kábítószer mennyisége eléri a 3 tonnát, a kábítószer-bűnözéshez kapcsolható, lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot – ismertette.

Horváth László rámutatott: a kábítószer elleni küzdelem össztársadalmi érdek és feladat, azonban hosszú távú küzdelemre kell készülni. Ha a nemzeti kormány marad a választás után, akkor a Delta program is marad.

Azonban, ha a Tisza Párt nyer, akkor megváltoznak a dolgok, ugyanis ők a drogliberalizáció álláspontján vannak.

A Tisza Párt ugyanis hallgat ebben kérdésben, úgy vannak vele, ha nem beszélnek róla, akkor nem létezőnek tekinthető a kérdés. A Tisza Párt programjában nem szerepelnek olyan dolgok, mint a zéró tolerancia, vagy a kábítószer-kereskedelem felszámolására való törekvés. Világos, hogy a Tisza programjában szereplő ártalomcsökkentés, a fogyasztók kriminalizálásának elkerülése csak azért szerepel a programban, mert ezzel akarja megszerezni a kábítószer-liberalizációt támogatók szavazatait. A Tisza Párt nem tudna nemet mondani a drogliberalizációra, a nemzeti kormány azonban tud nemet mondani – mondta a kormánybiztos.

Töreki Sándor (Fotó: Havran Zoltán)

Töreki Sándor azt hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem a kisfogyasztóra koncentrál, hanem a terjesztőkre, bűnszervezetekre, valamint hatékonynak nevezte a prevenciós tevékenységeket az oktatási intézményekben. A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta:

Az eddig kitűzött célokat tudták teljesíteni.

– A kistelepüléseken a biztonságérzet javult, a magyar rendőrség megmutatta, hogy képesek hatékonyan fellépni – tette hozzá.