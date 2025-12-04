Horváth LászlóDelta Programtolerancia

A drogkereskedők célkeresztjében Magyarország

Horváth László kormánybiztos szerint Magyarországon zéró tolerancia érvényesül a kábítószer-kereskedelemmel és a szervezett bűnözéssel szemben. A Delta program indulása óta közel 9000 eljárás indult, több mint másfél tonna drogot vontak ki a feketepiacról, és több mint másfél milliárd forintnyi vagyont foglaltak le.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 20:41
Az ORFK Kommunikációs Szolgálat által közreadott képen Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatót tart a röszkei határátkelőhelyen a kábítószer elleni küzdelem érdekében 2025 márciusában indult DELTA Program harmadik negyedévének eredményeiről 2025. december 4-én Fotó: ORFK Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarországon zéró tolerancia van a kábítószer-kereskedelemmel szemben – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön Röszkén.

Röszke, 2025. december 4. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat által közreadott képen a határforgalom ellenőrzésében bevetett kábítószer-kereső szolgálati kutya bemutatója a röszkei határátkelőhelyen 2025. december 4-én. A határátkelőn ezen a napon Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos tartott sajtótájékoztatót a kábítószer elleni küzdelem érdekében 2025 márciusában indult DELTA Program harmadik negyedévének eredményeiről. MTI/ORFK
Fotó: ORFK/MTI Fotószerkesztőség

Horváth László a röszkei határátkelőhelyen tartott sajtótájékoztatón azt mondta, 

„a kábítószer-kereskedelemmel, a kábítószeriparral, a szervezett bűnözéssel szemben a legkisebb engedményt sem tesszük”.

A politikus leszögezte, minden kábítószer, a legkisebb adag mögött is a szervezett bűnözés áll, amely óriási termelőkapacitással rendelkezik. A Magyarországon megjelenő kábítószert szinte kizárólag külföldön állítják elő.

A kábítószeripar nagyon jól szervezett nemzetközi kereskedelmi és terjesztőhálózatot alakított ki, és a piac építését sem bízza a véletlenre, megvannak a fogyasztói kör szélesítéséhez használt marketingeszközei is

 – közölte a kormánybiztos.

A kábítószeripar nem ismer és nem tisztel határokat. Magyarországot minden oldalról támadja a kábítószeres bűnözés. A nyugatról érkező droggal szemben a folyamatos és szoros nemzetközi együttműködés vezethet és vezetett eredményre. A déli és keleti határokat pedig a határzár védi, nemcsak az illegális migrációval, hanem a kábítószerrel szemben is – hangsúlyozta Horváth László. A politikus szerint reményre ad okot, hogy az elmúlt hónapokban Európában is egyre többen mertek beszélni arról, hogy a kábítószer-liberalizáció politikája nem megoldás, csak fokozza a bajt.

A kormánybiztos kifejtette, 

akik a kábítószert népszerűsítik, akik azt mondják, vannak elfogadható drogok, azok tudva vagy tudatlanul a szervezett bűnözés érdekeit szolgálják.

A kábítószer-kereskedelem ellen indult Delta program eredményeiről beszámolva Horvát László közölte, március óta csaknem 9000 büntetőeljárás indult, több mint másfél tonna drogot vontak ki a feketepiacról, a bűncselekmények miatt lefoglalt vagyon nagysága pedig meghaladja a másfél milliárd forintot.

A korábban is elindult eljárások eredményeit is összegezve elmondta,

 az elmúlt hónapokban széles körű nemzetközi együttműködésben több mint 50 tonna kábítószert és kábítószer-alapanyagot foglaltak le, ennek feketepiaci értéke megközelíti a 700 milliárd forintot.

 Összehasonlításként megjegyezte, ez meghaladja a havi nyugellátási összeg nagyságát.

Az eredményes fellépéssel sikerült megakadályozni, több tíz millió adag kábítószer kikerülését, ez a drog nem jelent veszélyt a fogyasztóra, környezetükre

 – mondta a politikus.

A prevencióról szólva a kifejtette, a megelőzésnek egyre fontosabb terepe az online tér. Ugyanakkor szórakozóhelyek és fesztiválok tulajdonosaival egyeztetve szakmai ajánlás készül, amellyel biztonságosabbá tehetők ezek a helyek, hiszen a társadalom, a tulajdonosok, a fiatalok és a családok érdekei azonosak.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes közölte, 

március 1-je óta 1200 nyomozó részvételével ötezer bűnügyi akciót hajtottak végre. 5600 fokozott ellenőrzést végeztek, melyben 30 ezren működtek közre.

Az akciókat a hivatásos állomány mellett a rendőrség közalkalmazotti munkavállalói is segítették – mondta a tábornok. Példaként egy olyan esetet említett, ahol egyetlen helyszínen több mint hétezer bűnjelet – közte több mint 6000 tő indiai kendert – kellett lefoglalni, csomagolni, elszállítani, tárolni.

Március óta a kábítószeres ügyekben a szakértői kirendelések száma több mint 30 százalékkal emelkedett, ami együtt járt költségek növekedésével is, ugyanis egy toxikológiai vélemény elkészítése 180 ezer, egy vegyész szakértő díja pedig 300 ezer forint 

– tudatta a vezérőrnagy.

Szeptemberben készült el a rendőrség drogprevenciós terve. Ennek alapján az elmúlt három hónapban 4515 iskolai rendezvényt tartottak a rendőrök, a diákok mellett a pedagógusokat és szülőket is megszólítva – közölte a főkapitány-helyettes.

A Delta programra biztosított 4,1 milliárd forintos költségvetési forrásból a többi közt 22 analizátort és 22 kábítószer-vizsgáló készüléket vásároltak – tudatta a tábornok.

Március 1-je óta több mint hétezer gyanúsítottat hallgattak ki kábítószeres bűncselekmény miatt, ez a korábbi időszakhoz képest 40-45 százalékos emelkedés jelent.

 Az azonosított elkövetőkkel szemben 541 elfogatóparancsot bocsátottak ki, jelenleg is 150 körözés aktív.

Baukó Levente, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti szolgálatának vezetője a Röszkén folyó ellenőrzést bemutatva elmondta, a határátkelőhelyet évente mintegy hatmillió utas veszi igénybe, csúcsidőszakban meghaladhatja az 50 ezret a napi átlépők száma, emellett magas az autóbusz- és a teherautó-forgalom.

Kábítószert általában szerb vagy észak-macedón állampolgárok által vezetett gépkocsiban fedeznek föl, a járműben kialakított rejtekhelyen vagy a poggyászban. 

Az idei év legnagyobb drogszállítmányát – 6,5 kiló kokaint – egy autóbusszal érkező észak-macedón állampolgár poggyászában találták – közölte az ezredes.

Borítókép: Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatót tart a röszkei határátkelőhelyen a kábítószer elleni küzdelem érdekében 2025 márciusában indult Delta program harmadik negyedévének eredményeiről 2025. december 4-én (Forrás: MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

