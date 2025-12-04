A drogkereskedők célkeresztjében Magyarország

Magyarországon zéró tolerancia van a kábítószer-kereskedelemmel szemben – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön Röszkén.

Fotó: ORFK/MTI Fotószerkesztőség

Horváth László a röszkei határátkelőhelyen tartott sajtótájékoztatón azt mondta,

„a kábítószer-kereskedelemmel, a kábítószeriparral, a szervezett bűnözéssel szemben a legkisebb engedményt sem tesszük”.

A politikus leszögezte, minden kábítószer, a legkisebb adag mögött is a szervezett bűnözés áll, amely óriási termelőkapacitással rendelkezik. A Magyarországon megjelenő kábítószert szinte kizárólag külföldön állítják elő.

A kábítószeripar nagyon jól szervezett nemzetközi kereskedelmi és terjesztőhálózatot alakított ki, és a piac építését sem bízza a véletlenre, megvannak a fogyasztói kör szélesítéséhez használt marketingeszközei is

– közölte a kormánybiztos.

A kábítószeripar nem ismer és nem tisztel határokat. Magyarországot minden oldalról támadja a kábítószeres bűnözés. A nyugatról érkező droggal szemben a folyamatos és szoros nemzetközi együttműködés vezethet és vezetett eredményre. A déli és keleti határokat pedig a határzár védi, nemcsak az illegális migrációval, hanem a kábítószerrel szemben is – hangsúlyozta Horváth László. A politikus szerint reményre ad okot, hogy az elmúlt hónapokban Európában is egyre többen mertek beszélni arról, hogy a kábítószer-liberalizáció politikája nem megoldás, csak fokozza a bajt.

A kormánybiztos kifejtette,

akik a kábítószert népszerűsítik, akik azt mondják, vannak elfogadható drogok, azok tudva vagy tudatlanul a szervezett bűnözés érdekeit szolgálják.

A kábítószer-kereskedelem ellen indult Delta program eredményeiről beszámolva Horvát László közölte, március óta csaknem 9000 büntetőeljárás indult, több mint másfél tonna drogot vontak ki a feketepiacról, a bűncselekmények miatt lefoglalt vagyon nagysága pedig meghaladja a másfél milliárd forintot.

A korábban is elindult eljárások eredményeit is összegezve elmondta,

az elmúlt hónapokban széles körű nemzetközi együttműködésben több mint 50 tonna kábítószert és kábítószer-alapanyagot foglaltak le, ennek feketepiaci értéke megközelíti a 700 milliárd forintot.

Összehasonlításként megjegyezte, ez meghaladja a havi nyugellátási összeg nagyságát.

Az eredményes fellépéssel sikerült megakadályozni, több tíz millió adag kábítószer kikerülését, ez a drog nem jelent veszélyt a fogyasztóra, környezetükre

– mondta a politikus.