Rogán AntalinterjúbanEllenpontMagyar Péter

Magyar Péter nemrég még őszintén csodálta a kormány munkáját + videó

A Tisza Párt elnöke másfél évvel ezelőtt még az egekig magasztalta azokat a politikusokat, akiket most börtönbe záratna.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 20:15
A Tisza elnökében a baloldalon is kételkednek.
A Tisza elnökében a baloldalon is kételkednek. Fotó: (Fotó: Máté Krisztián) Forrás: (Fotó: Máté Krisztián)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hatalmas másodvirágzását éli Magyar Péter első partizános interjúja” – írja az Ellenpont. A 2024 elején született interjúban Magyar Péter ugyanis többek között azt állította, 

a Fidesz azért van itt, ahol van, mert van egy véd- és dacszövetség, és ezt másképp nem is lehet csinálni.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rogán Antallal kapcsolatban a Tisza Párt elnöke a Partizán műsorában kijelentette, 

Rogán Antal működését egyébként szakmailag valószínűleg nem is kell (kritizálni), mert senki olyan jól ezt nem végzi, mint ő, ezt kár lenne tagadni.

Magyar Péter a tárcavezetőt ugyanazon, 2024 év végén már börtönnel fenyegette, ugyanakkor az interjúban még azt mondta,

nyilván fontos egy kerettörténet, mindig kell a választáshoz, tudjuk: rezsicsökkentés, Brüsszel, mit tudom én, Soros… de szerintem ezzel még mindig nincs probléma.

Az Ellenpont összeállításának utolsó idézetében pedig az a Magyar Péter, aki most rendszerszintű korrupciót emleget, azt állítja, semmilyen visszásságot vagy hatalmi összefonódást nem fedezett fel a kormánypártok oldalán. Magyar kijelentette, 

én a bankholdingnál semmi ilyet nem láttam, és ha láttam volna, sem mondhatnám el itt, hanem akkor a felügyelőbizottságban kellett volna elmondanom, de nem láttam ilyet.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Üzenet Erdélyből

Bayer Zsolt avatarja

Zseniális! Anti bácsi Erdélyből üzent Magyar Péternek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu