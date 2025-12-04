Magyar Péter nemrég még őszintén csodálta a kormány munkáját + videó

„Hatalmas másodvirágzását éli Magyar Péter első partizános interjúja” – írja az Ellenpont. A 2024 elején született interjúban Magyar Péter ugyanis többek között azt állította,

a Fidesz azért van itt, ahol van, mert van egy véd- és dacszövetség, és ezt másképp nem is lehet csinálni.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rogán Antallal kapcsolatban a Tisza Párt elnöke a Partizán műsorában kijelentette,

Rogán Antal működését egyébként szakmailag valószínűleg nem is kell (kritizálni), mert senki olyan jól ezt nem végzi, mint ő, ezt kár lenne tagadni.

Magyar Péter a tárcavezetőt ugyanazon, 2024 év végén már börtönnel fenyegette, ugyanakkor az interjúban még azt mondta,

nyilván fontos egy kerettörténet, mindig kell a választáshoz, tudjuk: rezsicsökkentés, Brüsszel, mit tudom én, Soros… de szerintem ezzel még mindig nincs probléma.

Az Ellenpont összeállításának utolsó idézetében pedig az a Magyar Péter, aki most rendszerszintű korrupciót emleget, azt állítja, semmilyen visszásságot vagy hatalmi összefonódást nem fedezett fel a kormánypártok oldalán. Magyar kijelentette,