jubileumtartalomexkluzívMúlt-korkiadástörténelem

Bosszúállók: emlékezetes politikai leszámolások a célkeresztben a célkeresztben

Negyedszázados évfordulóját ünnepli a Múlt-kor, Magyarország legnépszerűbb történelmi magazinja. A különleges alkalomra a szerkesztőség egy közel 200 oldalas jubileumi kiadással készült, amely a magyar és a világtörténelem sorsfordító pillanatait, megrázó leszámolásait, rejtélyeit és feledésből előhívott alakjait mutatja be – eddig nem látott részletességgel és exkluzív tartalmakkal. A szám egyediségét növeli, hogy - tekintettel a jubileumi alkalomra - MOME-hallgatók által készített borítótervek is helyet kaptak benne. Igazi gyűjtői kiadás!

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 12. 04. 18:44
Jubileumi exkluzív kiadással jelentkezik a Múlt-kor Forrás: Múlt-kor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Negyedszázados évfordulóját ünnepli a Múlt-kor, Magyarország legnépszerűbb történelmi magazinja. A különleges alkalomra a szerkesztőség egy közel 200 oldalas jubileumi kiadással készült, amely a magyar és a világtörténelem sorsfordító pillanatait, megrázó leszámolásait, rejtélyeit és feledésből előhívott alakjait mutatja be – eddig nem látott részletességgel és exkluzív tartalmakkal. A szám egyediségét növeli, hogy - tekintettel a jubileumi alkalomra - MOME-hallgatók által készített borítótervek is helyet kaptak benne. Igazi gyűjtői kiadás!

A december 4-től kapható ünnepi szám központi témája a politikai leszámolások világa: bemutatja Adolf Hitler bosszúhadjáratát a Valkűr-merénylet után, feltárja Zách Felicián végzetes tettének hátterét, a Wesselényi-összeesküvés fordulatait és Hunyadi László kivégzésének okait. A magazin arra keresi a választ, hogy miként fonódik össze a történelemben a hatalmi logika, a személyes bosszú és a politikai megtorlás.

A jubileumi kiadás kiemelt témái:

A Führer bosszúja a Valkűrért
Az Adolf Hitler ellen 1944 nyarán elkövetett merénylet és a Wehrmacht-tisztek puccskísérlete meglepte a nemzetiszocialista rezsimet, mivel az a vezérkar felől érkezett. A válaszcsapás éppen emiatt gyors és kíméletlen volt, az összeesküvés elsőként elfogott vezetőivel azonnal végeztek. Ez azonban még csak a bosszúhadjárat kezdetét jelentette, nemsokára ugyanis koncepciós perek tucatjai következtek. 

A soproni Storno család regényes felemelkedése
Az ismeretlenből induló, kéményseprő foglalkozást űző családból egy páratlan tehetség bukkant fel. Ő volt idősebb Storno Ferenc, aki népmesei hős módjára nincstelen vándorlegényből a soproni polgárság megbecsült alakjává emelkedett. Leszármazottai nemcsak a művészi vénát, hanem a múlt iránti elkötelezettséget is örökölték, amelynek eredménye a lenyűgöző Storno-hagyaték.

Ötvenhatért nincs bocsánat

Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének vizsgálatát nagymértékben befolyásolta – és befolyásolja mind a mai napig –, hogy a rendelkezésünkre álló források többsége a megtorlás során keletkezett. De milyen tényezők vezették az eljárások kitervelőit, végrehajtóit? A bosszú, mint vezérlő elv, mennyire játszott szerepet? Ez utóbbi alatt ez esetben nem csupán a hideg, számító hatalmi logika eszközét értjük, hanem az ősi, érzelmektől sem mentes, „szemet szemért” felfogást is.

Ingázók a szocializmusban
Az 1960-as évek végére már csaknem egymillióan jártak be naponta egy-egy közeli faluból városi munkahelyre, leginkább valamilyen gyárba dolgozni. Ezek az emberek szinte mindannyian első generációs gyári munkások voltak, bejárónak, ingázónak, paraszt-munkásnak, „kétlakinak” is nevezték őket. A korai Kádár-korszakban a megítélésük az állampárt részéről meglehetősen negatív volt, életformájukat általában károsnak bélyegezték.

Richter Gedeon öröksége
1945 utolsó napján a kőbányai Cserkesz utca 63. szám előtt szomorú, csendben várakozó emberek toporogtak a decemberi hidegben. Emléktábla avatására gyülekeztek egy gyár dolgozói. Mindannyian az egy évvel korábban mártírhalált halt munkaadójukat, Richter Gedeont siratták. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. ugyanazon év január másodikán szabadult fel, de ezt az alapító-tulajdonos már nem érhette meg. Az óév utolsó napjának hajnalán a nyilasok ötven másik sorstársával együtt a Dunába lőtték. Élete két napon múlt. De ki is volt ez a feledhetetlen férfiú?

Merényletkísérlet Brezsnyev ellen
1969. január 22-én az egész Szovjetunió ünnepelt: a világűrből visszatérő űrhajósokat fogadták hősöknek kijáró tisztelettel. A teljes politikai vezetés jelen volt, az utcákon a moszkvaiak tízezreinek kíváncsi tekintete követte az eseményt, amikor a Kreml területére behajtó kormányzati konvoj egyik autójára egy rendőregyenruhába öltözött fiatalember tizenegy lövést adott le. Többen megsérültek, és halálos áldozat is volt. A szovjet vezetők elleni merényletkísérletek nem voltak példa nélküliek, de nem is számítottak mindennaposnak.

A 200 oldalas jubileumi lapszám a történelem legizgalmasabb fejezetei közül tallózik   Fotó: Múlt-kor

A magazin exkluzív összeállításai emellett foglalkoznak Beethoven legismertebb dallamának rejtélyével, Guy Fawkes balul sikerült merényletével, az Ómagyar Mária-siralom eredetével, Horthy Miklós testvéreinek sorsával, legendás bankrablásokkal, valamint Lipót Vilmos lenyűgöző képtárával és a muraszombati Szapáry-kastély múltjával. A szám különlegességét növeli, hogy MOME-hallgatók által készített, ikonikus történelmi pillanatokat újraértelmező kortárs borítótervek is helyet kaptak benne.

A jubileumi lapszám elérhető december 4-től az újságárusoknál, benzinkutakon, továbbá Auchan, Tesco, Interspar és Libri üzletekben. A kiadvány kedvezményesen előfizethető – kiváló karácsonyi ajándék, nem csak történelem rajongóknak.



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekUkrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.