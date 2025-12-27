Óvatosság vagy vásárlási roham? Meglepő fordulat a karácsonyi bolti hajrában

Megosztottak a várakozások a magyar kiskereskedelem karácsonyi forgalmát illetően, és az aranyvasárnap előtti hajrában némi számháború bontakozott ki a szakemberek között. Míg az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) visszafogott kilátásokról beszél, addig a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) óvatos optimizmussal tekintett az ünnepi szezon elé. A helyzet az, hogy az aranyvasárnapi kereskedelmi forgatag az utóbbit látszik alátámasztani.

Visszatér a bizalom, hamarosan kiderül, milyen volt a karácsonyi forgalom (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

Bár nyilvánvalóan vannak már online kasszaadatok arról, hogy a szektorban milyen karácsonyi szezont zártak a kereskedők, ezek egyenlőre nem publikusak, vagyis marad a becslés.

Az OKSZ szerint az év egészét jellemző gyenge fogyasztás miatt a karácsonyi időszak sem hoz érdemi fordulatot a kiskereskedelemben. Bár az ünnepi vásárlások hagyományosan megemelik a forgalmat, a szövetség úgy látja: ez idén nem lesz elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az év közbeni keresletet. Az OKSZ álláspontja szerint a reálbérek emelkedése sem járt együtt a fogyasztás érdemi bővülésével, a vásárlók továbbra is óvatosak.

Ezzel szemben az MNKSZ főtitkára kedvezőbb jelekről számolt be. A szervezet tapasztalatai szerint a Mikulás előtti időszak forgalma már erősebb volt a tavalyinál, ami bizakodásra ad okot a karácsonyi hetekre is. Az MNKSZ különösen a nem élelmiszer-kereskedelemben vár jobb teljesítményt, ahol az elmúlt időszakban mérsékeltebb volt az áremelkedés, és az üzletek aktívabb marketinggel próbálják megszólítani a vásárlókat.

A két szervezet megközelítése közötti különbség jól mutatja a bizonytalan gazdasági környezetet: miközben az OKSZ inkább az éves adatokból kiindulva óvatosságra int, az MNKSZ a friss, szezonális tapasztalatok alapján lát esélyt egy erősebb karácsonyi hajrára.

Vagyis az egész kiskereskedelmi évet illetően is vannak véleménykülönbségek. A gyngébb első negyedév valóban lefelé húzza az éves számokat, de a második negyedévtől már javulás, a a vásárlói bizalom erősödése mutatkozott. Az adatokat jószerével majdnem mindig az üzemanyagfogyasztás húzta vissza, így azzal együtt számolja jelenleg 2,5 százalék körüli volumenövekedés mutatkozik. Üzemanyag forgalom nélkül ez az adat a három százalékhoz közelít, de ha csak a klasszikus bolti eladásokat vesszük figyelembe, úgy a kiigazítatlan és a kiigazított adatok (egyaránt) négy százalék körüli (utóbbi a feletti) növekedést mutatnak. Ez az, ami miatt megoszlik a szakemberek véleménye a kiskereskedelmi évről.

A becslések alapján 2025 novemberében a kiskereskedelmi forgalom 1810–1830 milliárd forint, decemberben pedig 2035–2055 milliárd forint körül alakulhat folyó áron (mindennel egytt).

Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi időszak nominális teljesítménye már egyértelműen meghaladhatja az idei éves szintet, még akkor is, ha a fogyasztás volumenben továbbra sem mutat kiugró növekedést – hangsúlyozottan még nem tudni, hogyan alakult a november és a december.