Érezhetően javul a fogyasztói bizalom, jók a kilátások az év utolsó hónapjaira is

A szeptemberi szezonális és naptárhatástól kiigazított adatok alapján a kiskereskedelmi forgalom volumene nem változott augusztushoz képest. A forgalmon a szeptember óta folyamatosan kézbesített nyugdíjasutalványok sem tudtak érdemben javítani. A nem élelmiszer kategória szinte minden üzlettípusának forgalma csökkent havi szinten, míg az élelmiszer kategóriában csak a szaküzletek tudtak érdemben bővülni. Lényegében az élelmiszer-szaküzletek és az online kereskedelem bővülése tartotta a negatív zónán kívül a havi változást. A szeptemberi adat 2,4 százalékkal van a 2021-es év havi átlaga felett – derül ki az MBH elemzéséből.

Mérsékelten ugyan, de egyértelműen nőtt a forgalom a kereskedelemben az ősz elején (Fotó: Havran Zoltán)

Tavaly szeptemberhez képest három százalékkal nőtt a forgalom az ősz elején. Az augusztusi 2,4 százalékhoz képest bővülő dinamika a bázishatás eredménye (tavaly nagyon gyenge volt a szeptemberi forgalom). Az éves dinamika így kissé meghaladja az első kilenc hónapban tapasztalt bővülést. A bővülés a nem élelmiszer kategóriában volt a legnagyobb (+3,5), de az élelmiszer kategória is bővülni tudott (+3,1 százalék) tavalyhoz képest. Az üzemanyagforgalom csupán 0,6 százalékkal nőtt.

A harmadik negyedévet egyben vizsgálva ebben a negyedévben volt idén a legkisebb a növekedési ütem (2,4 százalék), 2021-es bázison stagnálás látszik a második negyedévhez képest. A fix bázist az élelmiszer kategória alig, a nem élelmiszer kategória pedig 6,6 százalékkal haladta meg a július–szeptemberi időszakban. Tavalyhoz képest a vegyes élelmiszer üzletek, a drogériák, az online kereskedelem és vegyes iparcikk üzletek forgalma bővült érdemben a harmadik negyedévben.

Az élelmiszer kategórián belül éves szinten továbbra is dinamikusabban bővülnek a vegyeskereskedések, mint a szaküzletek, amihez szeptemberben bázishatás is hozzájárult, ugyanis a vegyeskereskedések augusztushoz képest stagnáltak, míg a szaküzletek forgalma egy százalékkal bővülni tudott.

A nem élelmiszer kategórián belül a drogériák forgalmának egyre dinamikusabb bővülése szeptemberben megtorpant egy stagnálás közeli havi változással, de az éves bővülés továbbra is bőven két számjegyű. Ezzel kifulladni látszik a drogériákra érvényes árrésstop, ami május óta látványos havi növekedéseket eredményezett. A drogériákat és az iparcikk jellegű vegyes üzletek 3,3 százalékos bővülését leszámítva a többi nem élelmiszer jellegű üzlet lefelé húzta a kiskereskedelem összesített éves növekedését.