Érezhetően javul a fogyasztói bizalom, jók a kilátások az év utolsó hónapjaira is

Szeptemberben stagnált a boltok forgalma, de bázishatás miatt nőni tudott az éves dinamika, így továbbra is visszafogott bővülésről beszélhetünk az ágazatban. Az éves bővülést elsősorban a nem élelmiszer kategória hajtotta 3,5 százalékos növekedéssel, ami elsősorban a drogériákban és az online forgalomban mutatkozott. Augusztushoz képest lényegében az élelmiszer-szaküzletek és az online kereskedelem bővülése tartotta a negatív zónán kívül a havi változást. Pozitív fejlemény azonban, hogy három hónapja érezhetően javul a fogyasztói bizalom, csökken a lakosság inflációs várakozása, és még ha a munkaerőpiaci adatok mást is indukálnak, de csökken a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Ezek a trendek a háromgyerekes anyák októbertől kezdődő szja-mentességével együtt mind támaszt adhatnak egy erősebb negyedik negyedévnek.

Magyarország élmezőnyben a fogyasztói bizalom terén Forrás: Shutterstcok
A szeptemberi szezonális és naptárhatástól kiigazított adatok alapján a kiskereskedelmi forgalom volumene nem változott augusztushoz képest. A forgalmon a szeptember óta folyamatosan kézbesített nyugdíjasutalványok sem tudtak érdemben javítani. A nem élelmiszer kategória szinte minden üzlettípusának forgalma csökkent havi szinten, míg az élelmiszer kategóriában csak a szaküzletek tudtak érdemben bővülni. Lényegében az élelmiszer-szaküzletek és az online kereskedelem bővülése tartotta a negatív zónán kívül a havi változást. A szeptemberi adat 2,4 százalékkal van a 2021-es év havi átlaga felett – derül ki az MBH elemzéséből.

kereskedelem
Mérsékelten ugyan, de egyértelműen nőtt a forgalom a kereskedelemben az ősz elején (Fotó: Havran Zoltán)

Tavaly szeptemberhez képest három százalékkal nőtt a forgalom az ősz elején. Az augusztusi 2,4 százalékhoz képest bővülő dinamika a bázishatás eredménye (tavaly nagyon gyenge volt a szeptemberi forgalom). Az éves dinamika így kissé meghaladja az első kilenc hónapban tapasztalt bővülést. A bővülés a nem élelmiszer kategóriában volt a legnagyobb (+3,5), de az élelmiszer kategória is bővülni tudott (+3,1 százalék) tavalyhoz képest. Az üzemanyagforgalom csupán 0,6 százalékkal nőtt.

A harmadik negyedévet egyben vizsgálva ebben a negyedévben volt idén a legkisebb a növekedési ütem (2,4 százalék), 2021-es bázison stagnálás látszik a második negyedévhez képest. A fix bázist az élelmiszer kategória alig, a nem élelmiszer kategória pedig 6,6 százalékkal haladta meg a július–szeptemberi időszakban. Tavalyhoz képest a vegyes élelmiszer üzletek, a drogériák, az online kereskedelem és vegyes iparcikk üzletek forgalma bővült érdemben a harmadik negyedévben.

Az élelmiszer kategórián belül éves szinten továbbra is dinamikusabban bővülnek a vegyeskereskedések, mint a szaküzletek, amihez szeptemberben bázishatás is hozzájárult, ugyanis a vegyeskereskedések augusztushoz képest stagnáltak, míg a szaküzletek forgalma egy százalékkal bővülni tudott.

A nem élelmiszer kategórián belül a drogériák forgalmának egyre dinamikusabb bővülése szeptemberben megtorpant egy stagnálás közeli havi változással, de az éves bővülés továbbra is bőven két számjegyű. Ezzel kifulladni látszik a drogériákra érvényes árrésstop, ami május óta látványos havi növekedéseket eredményezett. A drogériákat és az iparcikk jellegű vegyes üzletek 3,3 százalékos bővülését leszámítva a többi nem élelmiszer jellegű üzlet lefelé húzta a kiskereskedelem összesített éves növekedését.

Szeptemberben 9,5 százalékkal bővült a hazai csomagküldő és internetes kereskedelem forgalmának volumene éves alapon, és az előző hónaphoz képest dinamikusan, 2,3 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmi forgalomból való részesedése jelenleg kilenc százalékkal (ami 1,8 százalékpont részarány emelkedést jelent havi alapon).

Február végéig meghosszabbították az árrésstopot, illetve december elejétől további 14 termékkörrel bővül a szabályozás. Az új termékkörök között több idényáras termék is található, illetve a bébiételek, melyek által a drogériák is érintettek lehetnek.

A GKI üzleti bizalmi indexe októberben bő egy ponttal emelkedett, ezen belül a kereskedelem alindexe ezt jóval meghaladóan három ponttal nőtt, vagyis a kereskedelmi cégek sokkal pozitívabban ítélték meg üzletmenetüket októberben.

Optimistább a lakosság is

A GKI fogyasztói bizalmi index harmadik hónapja érezhetően növekszik, októberben közel másfél ponttal emelkedett, jelenleg tizennégy havi csúcson áll. Az elmúlt hónapokkal ellentétben a javulás mögött nem az ország gazdasági kilátásainak jobb megítélése áll (az ugyanis nem változott), hanem a lakosság saját a saját pénzügyi kilátásait érezte jobbnak szeptemberhez képest. 

Az emelkedő fogyasztói bizalmat segíti, hogy egész harmadik negyedévben csökkent a munkanélküliségtől való félelem, és szeptember után októberben ismét csökkent a lakosság inflációs várakozása. A fogyasztói bizalom alakulásában szerepet játszó áremelkedést vizsgálva azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom legnagyobb részét kitevő árucsoportok közül az élelmiszerek ára 4,7 százalékkal nőtt, míg az üzemanyagé 0,3 százalékkal csökkent szeptemberben (augusztushoz képest az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal mérséklődött, az üzemanyagárak viszont 0,4 százalékkal mérséklődtek).

