Megszólalt a DPD, és azt is közölték, hogy hány csomag érhet célt késve karácsony előtt

Erre a csomagküldő szolgálat is reagált. Azt írják, tisztában vannak vele, hogy sok ügyfelük és a családjaik számára a karácsonyi időszak különösen fontos és érzékeny, így őszintén sajnálják, hogy ezúttal kivételesen nem a megszokott magas színvonalon tudnak teljesíteni.

Jelenleg minden kollégánk és partnerünk a kialakult probléma mielőbbi megoldásán dolgozik

– hangsúlyozták, emellett kiemelték, a csomagok nem vesztek el, azok útja a tájékoztatás szerint pontosan követhető. Közölték azt is, hogy a késések a küldemények körülbelül tíz százalékát érintik, ugyanakkor megértik, hogy a kialakult helyzet komoly kellemetlenséget okoz.