Megszólalt a DPD, és azt is közölték, hogy hány csomag érhet célt késve karácsony előtt

Közleményt adott ki a DPD csomagküldő szolgálat, miután elég nagy felháborodást váltott ki, hogy nem érkeznek meg a megrendelőkhöz a csomagok. Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy panaszok tömege árasztja el a közösségi oldalakat és az érintett csomagszállító cégeket. Az elveszett küldemények, a működésképtelen automaták és az elérhetetlen futárok miatt egyre dühösebbek az emberek. A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) levélben arra kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy indítson vizsgálatot a futárcégek mulasztásai miatt.
Erre a csomagküldő szolgálat is reagált. Azt írják, tisztában vannak vele, hogy sok ügyfelük és a családjaik számára a karácsonyi időszak különösen fontos és érzékeny, így őszintén sajnálják, hogy ezúttal kivételesen nem a megszokott magas színvonalon tudnak teljesíteni.
Jelenleg minden kollégánk és partnerünk a kialakult probléma mielőbbi megoldásán dolgozik
– hangsúlyozták, emellett kiemelték, a csomagok nem vesztek el, azok útja a tájékoztatás szerint pontosan követhető. Közölték azt is, hogy a késések a küldemények körülbelül tíz százalékát érintik, ugyanakkor megértik, hogy a kialakult helyzet komoly kellemetlenséget okoz.
Továbbá emlékeztetnek arra is, hogy a budapesti címek esetén a december 15. előtt a DPD által a feladóktól átvett csomagok esetén biztosítják az első kézbesítési kísérletet karácsony előtt. Ez a dátum a vidéki csomagok esetében december 19. Felhívják a figyelmet azonban, hogy
az elmúlt időszakban tucatjával kapott fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását.
Az ügyfeleket arra kérik, hogy a gyors és hatékony ügyintézés érdekében ne a vállalati vezetők közvetlen elérhetőségeit használják, hanem a hivatalos csatornáikon keressék a céget. Korábban a Magyar Nemzet arról is írt, hogy az ügyfélszolgálatot szinte lehetetlen elérni.
A hosszas várakozások, az elégtelen válaszok, az elutasító e-mailek kiborították az embereket.
