Bezár az iskola, sőt, a karácsony is elmarad ebben a kis magyar községben

A város és az iskola vezetése azért döntött így, mert rengetegen betegedtek meg – közölte a község közösségi oldalán a kulturális szervező. Csabán Tibor úgy fogalmaz:

A tervezett program főszereplői – a felnőtt táncosok mellett – a gyerekek lettek volna. Az elmúlt napokban annyian betegedtek meg, hogy holnap már tanítás sem lesz a tardosi iskolában.

Hozzáfűzi, a felkészítőkkel, az intézmények vezetőivel és a polgármesterrel egyeztetve úgy döntöttek, hogy a falukarácsony elmarad, ugyanis senkit nem akarnak kitenni a fertőzés veszélyének, illetve hogy esetlegesen másokat megfertőzhessenek.