Holnap már nem lesz érdemes iskolába készülni a hajnali órákban Tardoson, ugyanis tanítási szünetet rendeltek el, sőt, elmarad a falukarácsony is – adta hírül a Kemma.
Bezár az iskola, sőt, a karácsony is elmarad ebben a kis magyar községben
„Az elmúlt napokban annyian betegedtek meg, hogy holnap már tanítás sem lesz az iskolában” – fogalmaznak.
A város és az iskola vezetése azért döntött így, mert rengetegen betegedtek meg – közölte a község közösségi oldalán a kulturális szervező. Csabán Tibor úgy fogalmaz:
A tervezett program főszereplői – a felnőtt táncosok mellett – a gyerekek lettek volna. Az elmúlt napokban annyian betegedtek meg, hogy holnap már tanítás sem lesz a tardosi iskolában.
Hozzáfűzi, a felkészítőkkel, az intézmények vezetőivel és a polgármesterrel egyeztetve úgy döntöttek, hogy a falukarácsony elmarad, ugyanis senkit nem akarnak kitenni a fertőzés veszélyének, illetve hogy esetlegesen másokat megfertőzhessenek.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
– kérték a helyieket. Az esetről még többet olvashat a Kemma cikkében. Közben a Magyar Nemzet is írt arról, hogy terjed az influenza, a koronavírus, miközben Nógrádban egy ritka, halálos kimenetelű fertőzést diagnosztizáltak.
