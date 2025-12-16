községelmaradbezár iskolaiskola

Bezár az iskola, sőt, a karácsony is elmarad ebben a kis magyar községben

„Az elmúlt napokban annyian betegedtek meg, hogy holnap már tanítás sem lesz az iskolában” – fogalmaznak.

2025. 12. 16.
illusztráció Fotó: Kiss Gábor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Holnap már nem lesz érdemes iskolába készülni a hajnali órákban Tardoson, ugyanis tanítási szünetet rendeltek el, sőt, elmarad a falukarácsony is – adta hírül a Kemma. 

A város és az iskola vezetése azért döntött így, mert rengetegen betegedtek meg – közölte a község közösségi oldalán a kulturális szervező. Csabán Tibor úgy fogalmaz:

A tervezett program főszereplői – a felnőtt táncosok mellett – a gyerekek lettek volna. Az elmúlt napokban annyian betegedtek meg, hogy holnap már tanítás sem lesz a tardosi iskolában.

Hozzáfűzi, a felkészítőkkel, az intézmények vezetőivel és a polgármesterrel egyeztetve úgy döntöttek, hogy a falukarácsony elmarad, ugyanis senkit nem akarnak kitenni a fertőzés veszélyének, illetve hogy esetlegesen másokat megfertőzhessenek.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

– kérték a helyieket. Az esetről még többet olvashat a Kemma cikkében. Közben a Magyar Nemzet is írt arról, hogy terjed az influenza, a koronavírus, miközben Nógrádban egy ritka, halálos kimenetelű fertőzést diagnosztizáltak

 



 

