Szállodahajó gyulladt ki Budapesten a Gubacsi híd közelében, és bár az egyik lakó megpróbálta eloltani a tüzet, füstmérgezést kapott – adta hírül a Tények.
Kigyulladt egy szállodahajó Budapesten, egy ember kórházba került + videó
Megpróbálta eloltani a tüzet, de nem sikerült.
A portál információi szerint egy televízió és egy matrac égett hatalmas füsttel, a szemtanúk azt mondják, alig láttak valamit menekülés közben. Az egyik lakó még el is kezdte az oltást, de füstmérgezést kapott, őt a mentők kórházba vitték. A tüzet a tűzoltóknak sikerült eloltani.
A téma legfrissebb hírei
Kitart véleménye mellett a Fővárosi Kormányhivatal: Tordai Bence szabálytalanul építkezett
Az ellenzéki politikus jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt.
Ezentúl a MÁV is segíti a gyermekvédelemben felnövők foglalkoztatását
Döntött a magyar kormány, több ezer fiatal kap visszautasíthatatlan lehetőséget.
Elemi erővel csapott le a rendőrség Bács-Kiskun vármegyében, több száz millió forintot lophatott el a csalópáros az államtól
Hatalmas bajban a bács-kiskun vármegyei építőipari vállalkozó, több száz emberrel babrált ki.
Kifakadt a baloldali elemző: Magyar Péter hibát hibára halmoz és kezd unalmassá válni + videó
Karcos véleményt fogalmazott meg Nagy Attila Tibor.
Címoldalról ajánljuk
