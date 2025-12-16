Kigyulladt egy szállodahajó Budapesten, egy ember kórházba került + videó

A portál információi szerint egy televízió és egy matrac égett hatalmas füsttel, a szemtanúk azt mondják, alig láttak valamit menekülés közben. Az egyik lakó még el is kezdte az oltást, de füstmérgezést kapott, őt a mentők kórházba vitték. A tüzet a tűzoltóknak sikerült eloltani.