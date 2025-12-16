szállodahajótűzbudapestkórház

Kigyulladt egy szállodahajó Budapesten, egy ember kórházba került + videó

Megpróbálta eloltani a tüzet, de nem sikerült.

Magyar Nemzet
Forrás: Tények2025. 12. 16. 13:17
tűzoltó
illusztráció Forrás: Pexels
Szállodahajó gyulladt ki Budapesten a Gubacsi híd közelében, és bár az egyik lakó megpróbálta eloltani a tüzet, füstmérgezést kapott – adta hírül a Tények. 

A portál információi szerint egy televízió és egy matrac égett hatalmas füsttel, a szemtanúk azt mondják, alig láttak valamit menekülés közben. Az egyik lakó még el is kezdte az oltást, de füstmérgezést kapott, őt a mentők kórházba vitték. A tüzet a tűzoltóknak sikerült eloltani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

