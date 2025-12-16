Szalmonella, rotavírus, hepatitis, bárányhimlő és gennyes agyhártyagyulladás is felbukkant Nógrádban december első hetében – írja a Nool a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) december 1. és december 7. közötti időszakra vonatkozó jelentése alapján.
Újra terjed a ritka, halálos kimenetelű fertőzés idehaza, a megelőzéshez ezúttal kevés lesz a kézmosás
Plusz az influenza, a koronavírus, a hepatitis. A cikkre kattintva lehet rettegni.
Kifejtik, 2-2 esetben fordult elő szalmonella, rotavírus okozta gastroenteritis, hepatitis infectiosa és hepatitis A és bárányhimlő. Kiemelik, hogy
ismét felbukkant a vármegyében a gennyes agyhártyagyulladás, egy esetet jelentettek.
Utóbbit baktériumok okozzák, és a neve az agyhártya gyulladásos megbetegedésére utal. Ez egy súlyos lefolyású betegség, amely magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A betegség akár halálos végkimenetelű is lehet. A leghatékonyabb megelőzési módja a védőoltás és a megfelelő higiénia.
Az éppen terjedő vírusokról és halált okozó betegségekről a Nool cikkében olvashat. Közben egyébként mutálódott az influenza egyik típusa, és a szakemberek szerint az évszakhoz képest kissé korán kezdett terjedni. Erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, ahogy arról is, hogy hogyan védekezhet ellene, és mik a tünetei. Az NNGYK közölte, hogy az új típusú influenza idehaza is terjed. Közben feléledt a koronavírus is. A hivatalos adatok szerint emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, kilenc helyen emelkedést mértek, csökkenést sehol sem. Erről többet is megtudhat ide kattintva.
