Újra terjed a ritka, halálos kimenetelű fertőzés idehaza, a megelőzéshez ezúttal kevés lesz a kézmosás

Plusz az influenza, a koronavírus, a hepatitis. A cikkre kattintva lehet rettegni.

Magyar Nemzet
Forrás: Nool2025. 12. 16. 12:41
illusztráció Forrás: Shutterstock
Szalmonella, rotavírus, hepatitis, bárányhimlő és gennyes agyhártyagyulladás is felbukkant Nógrádban december első hetében – írja a Nool a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) december 1. és december 7. közötti időszakra vonatkozó jelentése alapján. 

Kifejtik, 2-2 esetben fordult elő szalmonella, rotavírus okozta gastroenteritis, hepatitis infectiosa és hepatitis A és bárányhimlő. Kiemelik, hogy 

ismét felbukkant a vármegyében a gennyes agyhártyagyulladás, egy esetet jelentettek.

Utóbbit baktériumok okozzák, és a neve az agyhártya gyulladásos megbetegedésére utal. Ez egy súlyos lefolyású betegség, amely magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A betegség akár halálos végkimenetelű is lehet. A leghatékonyabb megelőzési módja a védőoltás és a megfelelő higiénia. 

Az éppen terjedő vírusokról és halált okozó betegségekről a Nool cikkében olvashat. Közben egyébként mutálódott az influenza egyik típusa, és a szakemberek szerint az évszakhoz képest kissé korán kezdett terjedni. Erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, ahogy arról is, hogy hogyan védekezhet ellene, és mik a tünetei. Az NNGYK közölte, hogy az új típusú influenza idehaza is terjed. Közben feléledt a koronavírus is. A hivatalos adatok szerint emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, kilenc helyen emelkedést mértek, csökkenést sehol sem. Erről többet is megtudhat ide kattintva

 

 

