Újra terjed a ritka, halálos kimenetelű fertőzés idehaza, a megelőzéshez ezúttal kevés lesz a kézmosás

Az éppen terjedő vírusokról és halált okozó betegségekről a Nool cikkében olvashat. Közben egyébként mutálódott az influenza egyik típusa, és a szakemberek szerint az évszakhoz képest kissé korán kezdett terjedni. Erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, ahogy arról is, hogy hogyan védekezhet ellene, és mik a tünetei. Az NNGYK közölte, hogy az új típusú influenza idehaza is terjed. Közben feléledt a koronavírus is. A hivatalos adatok szerint emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, kilenc helyen emelkedést mértek, csökkenést sehol sem. Erről többet is megtudhat ide kattintva.