Szijjártó Péter: Itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen

„Brüsszel már számtalan jelét adta annak, hogy csak Ukrajna érdekli, az európai emberek problémáira pedig nagy ívben tesznek. Ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte:

Most itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen: holnap meg akarják szavaztatni és életbe akarják léptetni az EU–Dél-Amerika szabadkereskedelmi megállapodást, amely egy újabb mélyütés lesz a gazdáknak, hiszen korlátlanul engedi be a dél-amerikai mezőgazdasági termékeket Európába, ezzel pedig veszélybe sodorják az európai gazdák megélhetését.

Magyarország tiltakozik ezen döntés ellen, mi nem engedjük, hogy Brüsszel ismételten semmibe vegye a magyar gazdák érdekeit! Nemmel szavazunk holnap és megvédjük a magyar gazdákat! – tette hozzá Szijjártó Péter.