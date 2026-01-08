gondosórabiztonsághavazás

Havazás idején is azonnali segítség: közel egymillió ember biztonságát védi a Gondosóra + videó

Az erős havazás idején különösen felértékelődik a gyors segítség szerepe: a Gondosóra egyetlen gombnyomással nyújt támogatást vészhelyzetben, legyen szó elesésről, rosszullétről vagy közlekedési balesetről.

A Gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gombnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszullétről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Forrás: Facebook)

A politikus azt mondta: 

az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és a segítség mindenki számára elérhető legyen.

„Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a Gondosórát, tartsák feltöltve, legyen önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra! Gondosóra: a biztonság egy okos döntéssel kezdődik” – fogalmazott Nyitrai Zsolt.

Borítókép: Hóban, fagyban is nagy segítség a gondosóra (Forrás: MW)


