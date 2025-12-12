Bejött a jóslat: újra támad a koronavírus idehaza

Stagnálást 13 ellátási területen tapasztaltak, míg emelkedést mértek Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Győrött, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen és Tatabányán figyelhető meg. Csökkenést sehol nem figyeltek meg.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, a budapesti agglomeráció mintájában, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.