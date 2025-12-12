szennyvíztisztító telepkoncentrációinfluenzakoronavírus

Bejött a jóslat: újra támad a koronavírus idehaza

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteken a honlapján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 12. 12:13
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Az év 49. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.

Stagnálást 13 ellátási területen tapasztaltak, míg emelkedést mértek Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Győrött, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen és Tatabányán figyelhető meg. Csökkenést sehol nem figyeltek meg.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, a budapesti agglomeráció mintájában, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

A közlés szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának csökkenése várhatóan megáll a következő hetekben.

Az influenza vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedett, a 49. héten Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén és Győr mintájában volt kimutatási határ feletti.

Közölték azt is, hogy a szennyvízeredmények alapján az influenza A vírus az előző héthez viszonyítva közel azonos szinten cirkulál a lakosság körében, a fertőzésszámok enyhe emelkedése várható a következő időszakban.

Korábban egyébként a Magyar Nemzet már beszámolt arról, hogy nőhet a diagnosztizált esetek száma, erről ide kattintva olvashat. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

