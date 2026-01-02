Sokkoló részletek derültek ki az újévi vasúti tragédiáról + videó

Személyvonattal ütközött egy autó január 1-jén, a balesetben négy ember vesztette életét, a legfiatalabb utas egy tízéves gyermek volt. A sátoraljaújhelyi tragédiáról a katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vonaton négy utas tartózkodott, őket az egységek egy mentesítő autóbuszhoz kísérték át, személyi sérülés nem történt. Ugyanakkor a balesetben érintett személyautó minden utasa, az apa és az anya a tízéves gyermekükkel és még egy rokon életét vesztette.

A vasúttársaság hangsúlyozta: a vizsgálatok eddigi adatai szerint

a fénysorompó megfelelően működött,

az átjárónál piros jelzést mutatott, vagyis az úton közlekedőknek egyértelműen tilos volt az áthaladás. Ennek ellenére az autó a sínekre hajtott, ahol már nem volt esély az ütközés elkerülésére.

Megszólalt a polgármester az újévi baleset után

A hatóságokon kívül Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere is a tragédia helyszínére sietett, és a helyszínről mondta el egy rövid videóban, hogy bár még nem tudják, hogy pontosan kik az áldozatok, de nyíregyházi rendszámú az autó, ami a halálba vitte az utasait.

– Egy autó ráhajtott a piros lámpa jelzése ellenére a sínekre. A figyelmetlenség ára: négy ember halála, köztük egy tízéves gyerek.

Nyíregyházi rendszáma van az autónak, de még nem tudjuk, hogy kik az elhunytak.

Borzalmas. Azt kérem mindenkitől, hogy rettentően figyeljenek oda a közlekedési jelzésekre, hiszen ez a tragédia is elkerülhető lett volna. Abban bízom, hogy még egyszer soha nem fog ilyen szörnyűség történni – idézte a polgármester szavait a Szon.

A sofőr okozhatta a tragédiát

A polgármester nyilatkozata után számos hozzászólás érkezett. Az egyik hozzászóló azt írta: „A minap Sárospatakon a piros lámpa ellenére két autó ment át a vasúti síneken. Rossz volt látni.”

Többen azt is megjegyezték, hogy

a sofőr előzte a piros lámpánál álló sort, úgy hajtott a sínekre.

Egyik másik hozzászóló úgy fogalmazott: „Annyira borzalmas ez az egész, ép ésszel fel nem fogható!! Milyen ember és milyen sofőr az ilyen, aki a piros jelzés ellenére, és annak ellenére, hogy álltak előtte autók, azokat kikerülve milyen megfontolásból dönt így, hogy halálba vitt mindenkit, még egy 10 éves gyereket is… Szörnyű, részvétem a családtagoknak.”

