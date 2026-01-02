Egyre biztonságosabb repülni, de még mindig sok a katasztrófa – sokkolók a számok

Az ötéves átlaghoz és az előző évhez viszonyítva is nőtt a légi közlekedési balesetekben elhunyt áldozatok száma tavaly, ám az évtizedes összehasonlításokat tekintve továbbra is kedvező tendencia tapasztalható – írja a magyar légi közlekedési szaklap, az Airportal.

A légi közlekedési balesetek számában romlást mutatnak a tavalyi számok. Forrás: X

A repülős híroldal az Aviation Safety Network (ASN) statisztikájára hivatkozva azt írja:

2025-ben tizenkét halálos kimenetelű légi közlekedési baleset összesen 421 ember életét követelte.

A 14 vagy annál több utas szállítására képes repülőgéptípusok kereskedelmi utas- és áruszállító járatainak eseményeit listázó adatbázis nyilvántartása szerint az elmúlt öt évben is átlagosan 12 halálos kimenetelű esemény jutott egy évre, de az ezekben elhunytak száma a 2025-ösnél jóval kevesebb, 151 volt éves átlagban.

A halálos áldozatok számában az előző, két jelentős katasztrófával végződő 2024-es évhez képest is romlást mutatnak a tavalyi adatok. Akkor tizenhárom halálos kimenetelű légi közlekedési balesetben összesen 306 ember veszítette életét. Összehasonlításul: 2023 a légi közlekedés egyik legbiztonságosabb éve volt, abban az évben csak egy nagyobb méretű utasszállítót ért halálos baleset, a világjárvány előtti 2019-es évben pedig húsz halálos kimenetelű légi közlekedési balesetben összesen 283 ember veszítette életét.

A hosszabb távú tendenciák ennél kedvezőbb képet mutatnak, a halálos balesetek és az áldozatok száma a világszerte közlekedő járatok számának erőteljes növekedése ellenére is jelentősen kevesebb az előző időszakokhoz viszonyítva. A 2001 és 2010 közötti évtizedben szinte minden évben ötszáz és ezer között mozgott a légi katasztrófák halálos áldozatainak száma, 1991 és 2000 között pedig egyetlen év (1999) kivételével minden esztendőben több mint ezer ember veszítette életét légi közlekedési balesetekben, 1995-ben például 1820-an.

A halálos balesetek és az azokban életüket veszítő áldozatok számának trendjei 1990 és 2024 között. Forrás: ASN

A szakportál összegyűjtötte az idei légi katasztrófákat is:

A 2025-ös év első jelentős katasztrófája január 29-én következett be, amikor egy Sikorsky H–60 katonai helikopter ütközött a PSA Airlines 64 főt szállító Bombardier CRJ–700-as gépének a Ronald Reagan Washington National légikikötő közelében, mindkettő a Potomac folyóba zuhant. A helikopter háromfős személyzetét is beleértve minden érintett életét veszítette.

Az év legtöbb halálos áldozatot követelő katasztrófája júniusban Indiában történt, amikor röviddel a felszállást követően lakott területre zuhant az Air India Ahmadábádból London-Gatwickre tartó, AI 171-es számú járatát teljesítő Boeing 787–8 Dreamliner. A fedélzeten tartózkodó 241 ember mellett az érintett épületekben és azok környékén tartózkodó 19 fő veszítette életét. A katasztrófa oka egyelőre nem ismert, az indiai hatóságok kevés konkrétumot tartalmazó és helyi pilótaszervezetek által vitatott előzetes jelentése arra utal, hogy valamelyik pilóta lekapcsolhatta a gép hajtóműveinek üzemanyag-ellátását a futópályáról elemelkedéskor.

Júliusban az orosz Angara Airlines Antonov An–24-ese egy átstartolást követően zuhant le az ország távol-keleti, amuri területén. A gép roncsait a reptértől 15 kilométerre találták meg, a fedélzeten tartózkodó mind a 48 ember életét veszítette.

Októberben Hongkongban a leszállást követő fékezés során letért a futópályáról, majd egy földi járműnek ütközött és több darabra törve a tengerben állt meg a török ACT cargo-légitársaság gépe. A repülőtér külső kerítésénél futó úton járőröző földi járműben tartózkodó két biztonsági ember veszítette életét, a repülőgép személyzete nem sérült meg.

Novemberben szintén az USA-ban történt katasztrófa irányította a figyelmet a repülésbiztonságra, Louisville-ben az elemelkedés pillanatában szakadt le a United Parcel Service (UPS) 1991-ben gyártott McDonnell Douglas MD–11(F) típusú áruszállító repülőgépének egyik hajtóműve, ezután a gép a futópálya végénél lévő épületeknek ütközött, és felrobbant. A járat háromfős személyzetén kívül 12, a katasztrófa helyszínén tartózkodó ember veszítette életét. Az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottságának előzetes jelentése szerint anyagfáradás jeleit fedezték fel az érintett hajtóművet tartó szerkezeti elemeken.

Az év során történt halálos kimenetelű balesetek és az áldozatok magas számához több üzleti jet és kisebb méretű turbólégcsavaros repülőgép katasztrófája is hozzájárult. Október végén a kenyai Mombasa Air Safari Cessna 208B Grand Caravan típusú repülőgépének balesetében 11-en veszítették életüket, köztük egy magyar család tagjai. December második felében Mexikóban és az USA-ban két Cessna Citation, valamint Törökországban egy Dassault Falcon balesetében összesen 25 ember veszítette életét, míg februárban egy Learjet 55-ös betegszállító repülőgép zuhant le röviddel a felszállás után Philadelphia mellett, hat ember életét követelve.