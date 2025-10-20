Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

Két repülőtéri dolgozó életét vesztette, miután egy teherszállító repülőgép a tengerbe lökte járművüket a hongkongi nemzetközi repülőtéren – adta hírül a BBC brit közmédia.

Fotó: AFP/Peter Parks

Az Emirates EK9788-as járata, amelyet a török Air ACT Cargo üzemeltetett, helyi idő szerint hajnali 3.50-kor szállt le a hongkongi nemzetközi repülőtér északi kifutóján.

A gép átszakította a repülőtéri kerítést, és egy járőrautónak ütközve a tengerbe lökte azt, a benne ülő két biztonsági dolgozó életét vesztette.

A Boeing 747-es törzse kettétört, miután a tengerbe sodródott. A négyfős személyzetet kimentették és kórházba szállították, az Emirates szerint mindannyian biztonságban vannak, és a gépen nem volt rakomány.

Two ground crew members died after a #Dubai–#HongKong #cargo #plane skidded off the runway and plunged into the sea at Hong Kong International Airport. The #Boeing747 struck a patrol vehicle before sliding into the water. All 4 crew members survived.#UzbekNow #더블유 #كاريزما76 pic.twitter.com/MuZZ2fKe2u — Uzbek Now (@UzbekNow) October 20, 2025

A hongkongi hatóságok közölték, hogy

az időjárás jó volt, a gép a megfelelő utasításokat kapta, és leszállás előtt nem adott ki vészjelzést, a kifutópálya világítása is működött.

BREAKING NEWS: Two people were killed after a Boeing 747 cargo plane skidded off the runway after arriving at Hong Kong International Airport and landed in the sea, according to the airport authority. pic.twitter.com/lyByzUxjAo — MindBuzz News (@MindbuzzNews) October 20, 2025

Az északi kifutót lezárták, az utasforgalom a középső és déli pályákon zavartalanul folytatódik. A vizsgálat továbbra is folyamatban van, a hatóságok pedig nem zárták ki a büntetőeljárás lehetőségét.

Ez a második halálos baleset a világ egyik legbiztonságosabb repterén

A baleset rendkívül ritka a világ egyik legbiztonságosabb repülőterén,

az 1998-as megnyitása óta ez mindössze a második halálos eset a Chek Lap Kok szigeten működő létesítményben.

1999-ben a China Airlines 642-es járata, egy MD–11-es gép leszállás közben zuhant le. A 315 utas közül hárman meghaltak. A gép a Sam névre keresztelt tájfun idején próbált landolni, a futómű összeomlott, a gép megpördült és kigyulladt. A balesethez a személyzet hibás döntései és az időjárási körülmények is hozzájárultak.