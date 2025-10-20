Rendkívüli

Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

Ritka és súlyos baleset történt a hongkongi nemzetközi repülőtéren. Egy teherszállító repülőgép lesodródott a kifutópályáról és a tengerbe csapódott. Két ember életét vesztette.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 6:36
Két repülőtéri dolgozó életét vesztette, miután egy teherszállító repülőgép a tengerbe lökte járművüket a hongkongi nemzetközi repülőtéren – adta hírül a BBC brit közmédia.

An ACT Airlines Boeing 747-400 cargo aircraft, wet leased by Emirates SkyCargo, is seen in the water after veering off the runway during landing on the north runway of Hong Kong's international airport on October 20, 2025, and skidded into the sea, killing two. A cargo plane veered off a runway October 20 during landing in Hong Kong, hit a security patrol car and then skidded into the sea, leaving two men in the vehicle dead, authorities said. (Photo by Peter PARKS / AFP)
Fotó: AFP/Peter Parks

Az Emirates EK9788-as járata, amelyet a török Air ACT Cargo üzemeltetett, helyi idő szerint hajnali 3.50-kor szállt le a hongkongi nemzetközi repülőtér északi kifutóján. 

A gép átszakította a repülőtéri kerítést, és egy járőrautónak ütközve a tengerbe lökte azt, a benne ülő két biztonsági dolgozó életét vesztette. 

A Boeing 747-es törzse kettétört, miután a tengerbe sodródott. A négyfős személyzetet kimentették és kórházba szállították, az Emirates szerint mindannyian biztonságban vannak, és a gépen nem volt rakomány. 

A hongkongi hatóságok közölték, hogy 

az időjárás jó volt, a gép a megfelelő utasításokat kapta, és leszállás előtt nem adott ki vészjelzést, a kifutópálya világítása is működött.

Az északi kifutót lezárták, az utasforgalom a középső és déli pályákon zavartalanul folytatódik. A vizsgálat továbbra is folyamatban van, a hatóságok pedig nem zárták ki a büntetőeljárás lehetőségét.

 

Ez a második halálos baleset a világ egyik legbiztonságosabb repterén

A baleset rendkívül ritka a világ egyik legbiztonságosabb repülőterén,

az 1998-as megnyitása óta ez mindössze a második halálos eset a Chek Lap Kok szigeten működő létesítményben.

1999-ben a China Airlines 642-es járata, egy MD–11-es gép leszállás közben zuhant le. A 315 utas közül hárman meghaltak. A gép a Sam névre keresztelt tájfun idején próbált landolni, a futómű összeomlott, a gép megpördült és kigyulladt. A balesethez a személyzet hibás döntései és az időjárási körülmények is hozzájárultak.

Borítókép: Hongkongi repülőgép-baleset (Fotó: AFP/Airport Authority Hongkong)


