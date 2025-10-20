Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

Két repülőtéri dolgozó életét vesztette, miután egy teherszállító repülőgép a tengerbe lökte járművüket a hongkongi nemzetközi repülőtéren – adta hírül a BBC brit közmédia.
Az Emirates EK9788-as járata, amelyet a török Air ACT Cargo üzemeltetett, helyi idő szerint hajnali 3.50-kor szállt le a hongkongi nemzetközi repülőtér északi kifutóján.
A gép átszakította a repülőtéri kerítést, és egy járőrautónak ütközve a tengerbe lökte azt, a benne ülő két biztonsági dolgozó életét vesztette.
A Boeing 747-es törzse kettétört, miután a tengerbe sodródott. A négyfős személyzetet kimentették és kórházba szállították, az Emirates szerint mindannyian biztonságban vannak, és a gépen nem volt rakomány.
A hongkongi hatóságok közölték, hogy
az időjárás jó volt, a gép a megfelelő utasításokat kapta, és leszállás előtt nem adott ki vészjelzést, a kifutópálya világítása is működött.
Az északi kifutót lezárták, az utasforgalom a középső és déli pályákon zavartalanul folytatódik. A vizsgálat továbbra is folyamatban van, a hatóságok pedig nem zárták ki a büntetőeljárás lehetőségét.
Ez a második halálos baleset a világ egyik legbiztonságosabb repterén
az 1998-as megnyitása óta ez mindössze a második halálos eset a Chek Lap Kok szigeten működő létesítményben.
1999-ben a China Airlines 642-es járata, egy MD–11-es gép leszállás közben zuhant le. A 315 utas közül hárman meghaltak. A gép a Sam névre keresztelt tájfun idején próbált landolni, a futómű összeomlott, a gép megpördült és kigyulladt. A balesethez a személyzet hibás döntései és az időjárási körülmények is hozzájárultak.