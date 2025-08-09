repülőgépbalesetkisrepülőgépAradkisrepülőgép-baleset

Tragikus repülőgép-baleset történt az erdélyi városban

Egy gyár udvarára zuhant egy kisrepülő Aradon. A repülőgép-baleset két ember életét követelte.

Munkatársunktól
2025. 08. 09. 16:01
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
Repülőgép-baleset történt Aradon – számol be róla a Maszol. 

Egy kisrepülőgép egy használaton kívüli gyár udvarára zuhant. A hatóságokat a gyár területén tartózkodók riasztották, a kiérkező tűzoltók és mentők a helyszínen két holttestet találtak.

A náluk lévő mobiltelefonok adatai alapján először azt feltételezték, hogy két negyvenes éveiben járó férfi volt az áldozat. Ezt később úgy pontosították, hogy a balesetben egy 47 éves bukaresti pilótaoktató és egy 18 éves aradi fiú vesztett életét, akik sétarepülésre indultak Világosról, és az aradi repülőtéren kellett volna landolniuk.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

