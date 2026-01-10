Fidesz-kongresszusOrbán Viktorkülpolitika

Orbán Viktort és Magyarországot dicsérték a világ vezető politikusai

Andrej Babis cseh miniszterelnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – csak néhány azok közül a vezető politikusok közül, akik Orbán Viktornak és Magyarországnak üzentek a Fidesz-kongresszus alkalmából.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 19:01
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A világ számos vezető politikusa küldött üzenetet Magyarország és a miniszterelnök számára. Orbán Viktor politikáját és hazánkat méltatta többek között a cseh, az izraeli és az olasz miniszterelnök is. 

Orbán Viktort méltatták a világ vezető politikusai
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

A cseh miniszterelnök, Andrej Babis üzenetében kiemelte, hogy Orbán Viktor valóban Európa egyik legmeghatározóbb politikusa, aki mindig és minden körülmények között Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviseli, emellett pedig igaz magyarnak nevezte a miniszterelnököt. Babis egyúttal figyelmeztetett, hogy Európa túlélése mindannyiunk közös érdeke. 

Az izraeli miniszterelnök is üzent a kongresszus alkalmából. Benjamin Netanjahu kiemelkedő államférfinak nevezte a magyar miniszterelnököt, egyúttal pedig hangsúlyozta, hogy hazaszerető, józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetőkre van szüksége a világnak, Orbán Viktor pedig ilyen vezető. 

 

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes üzenetében hangsúlyozta, hogy pártja, a La Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll, valamint azt is kiemelte, hogy Magyarország óriási utat járt be amely során megmutatta, hogy igenis szembe lehet szállni a Brüsszeli nyomásgyakorlással, egyúttal pedig sok sikert kívánt a kormánypártnak a közelgő választáson. 

Argentína elnöke, Javier Milei üzenetében Isten áldását kérte mindazokra, akik a szabadságért küzdenek. Milei hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor a nyugati világ bástyájává tette Magyarországot, egy olyan Európában, amit elnyel a sötétség. 

Alekszandar Vucsics szerb elnök nagyon bátor és tisztességes politikusnak nevezte a miniszterelnököt. Vucsics szerint a magyar miniszterelnök megbecsülést érdemel, hiszen eddig még soha senki nem tudta rávenni, hogy hazája érdekei ellen cselekedjen. Egyúttal Vucsics méltatta mindazt a munkát, amelyet a miniszterelnök a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében elvégzett. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök üzenetében barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel nem mindig értenek egyet, de összeköti őket népeik szeretete és a nemzeteik közötti szoros kapcsolat, amelyeket ráadásul „gyönyörű zászlóink három színe egyesít”.

A magyar miniszterelnök személyében a magyarok egy kivételes intelligenciájú és kitartó vezetőre számíthatnak – ezt üzente Marine Le Pen. A francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetője szintén támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, és sok sikert kívánt a közelgő választáshoz.

Alice Weidel, a német AfD vezetője üzenetében kiemelte, hogy Európa minden szuverenista politikusa Orbán Viktor győzelmét reméli. Az AfD korábbi kancellárjelöltje szerint az Európai Unió ma ellenségként kezeli Orbánt, a háborús uszítás pedig az EU politikájának a szerves része, akárcsak a szabadságjogok megsértése.

Alice Weidel egyúttal kiemelte, hogy szégyelli német polgártársait, Ursula von der Leyent és Manfred Webert.

Orbán Viktor vezetésével Magyarország fontos pillére a biztonságnak a mostani bizonytalan időkben – üzente Mateusz Morawieczki, az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke, volt lengyel kormányfő. Egyúttal hangsúlyozta, hiszi, hogy a magyar hazafiak komoly ereje hozzájárul a szuverén államok győzelméhez.

A spanyol Patrióták vezetője, Santiano Abascal igazi hazafinak és remek barátnak nevezte Orbán Viktort, aki „a világ közepébe helyezte” Magyarországot és azt is bebizonyította, hogy van alternatívája a globalizmusnak és a woke-izmusnak. A spanyol politikus kiemelte: a közelgő választás nem csak Orbán Viktorról vagy a Fideszről szól. A választás tétje Magyarország szuverenitása és az, hogy ez a nemzet megvédhesse a határait.

Borítókép: Fidesz-kongresszus (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Magyar Pétert minimum kétszer kellett „átpelenkázni” a Fidesz-kongresszus után

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
