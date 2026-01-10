Orbán Viktort és Magyarországot dicsérték a világ vezető politikusai

A világ számos vezető politikusa küldött üzenetet Magyarország és a miniszterelnök számára. Orbán Viktor politikáját és hazánkat méltatta többek között a cseh, az izraeli és az olasz miniszterelnök is.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

A cseh miniszterelnök, Andrej Babis üzenetében kiemelte, hogy Orbán Viktor valóban Európa egyik legmeghatározóbb politikusa, aki mindig és minden körülmények között Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviseli, emellett pedig igaz magyarnak nevezte a miniszterelnököt. Babis egyúttal figyelmeztetett, hogy Európa túlélése mindannyiunk közös érdeke.