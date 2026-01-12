Kövér László: Sorsdöntő választás előtt állunk, amelyen Magyarország sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor

Az Országgyűlés elnöke a szombati Fidesz-kongresszuson szólalt fel. Kövér László beszédét az alábbiakban teljes egészében ismertetjük:
Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, amelyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor. Ahhoz pedig, hogy ez ne következzen be, a Fidesz és a KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély. De vajon tisztában vagyunk-e valójában, hogy mekkora a tét?
A tét: a MINDEN – szó szerint, és nagybetűkkel írva! Ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk, ami legalább három dolgot jelenthet.
Először is, elveszíthetjük mindazt, amit anyagi értelemben az elmúlt 4, az elmúlt 16, vagy akár a rendszerváltoztatás kezdete óta eltelt 36 esztendő alatt elértünk, amiért megdolgoztunk, amiért megszenvedtünk.
A rezsicsökkentést, a nyugdíjak értékállóságát, a világbajnok családtámogatási rendszerünket, a magyar vállalkozások és a gazdák támogatását, a munka biztonságát, a multinacionális tőke bevonását a közteherviselésbe, a nemzeti vagyon gyarapodását – lehetne, és a kampányban majd kell is folytatni és részletezni mindezt.
Honnan lehetünk biztosak az aggodalmunk jogosságában? Onnan, hogy ismerhetjük a baloldali ellenzék több mint hatszáz oldalon kifejtett elképzeléseit. Magyar Péter persze azt állítja, hogy ehhez a dokumentumhoz nekik semmi közük. Honnan lehetünk biztosak benne, hogy hazudik? Nemcsak onnan, hogy mozog a szája, hanem onnan is, hogy ezekről beszélnek a Tisza Párt szakértői, ezek megvalósítását követeli Brüsszel, és a ma a Tisza pártot támogató kiszolgált és levitézlett baloldali szakértők és politikusok – Lengyel Lászlótól Surányi Györgyön és Bokros Lajoson át Kóka Jánosig – ezeket hajtották végre, amikor ők és elvbarátaik hatalomra jutottak.
Elszegényítették és kiszolgáltatottá tették nemcsak az embereket, hanem az országot is. Leépítették, eladósították és vagyontalanná tették az államot. Ne feledjük, mit tettek 2002 után, mit veszítettünk Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon országlásával, amikor „úgy tettek, mintha kormányoztak volna”!
