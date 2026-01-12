Kövér LászlóBrüsszelFidesz Kongresszusválasztásháború

Kövér László: Sorsdöntő választás előtt állunk, amelyen Magyarország sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor

A 2026-os országgyűlési választások minden eddiginél nagyobb tétjét hangsúlyozta beszédében az Országgyűlés elnöke szombaton Budapesten, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség 31. kongresszusán. Kövér László, aki egyben a Fidesz Országos Választmányának elnöke is, rámutatott: ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 16:44
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Országgyűlés elnöke a szombati Fidesz-kongresszuson szólalt fel. Kövér László beszédét az alábbiakban teljes egészében ismertetjük:

Budapest, 2026. január 10. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
MTI/Hegedüs Róbert Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, amelyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor. Ahhoz pedig, hogy ez ne következzen be, a Fidesz és a KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély. De vajon tisztában vagyunk-e valójában, hogy mekkora a tét?

A tét: a MINDEN – szó szerint, és nagybetűkkel írva! Ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk, ami legalább három dolgot jelenthet. 

Először is, elveszíthetjük mindazt, amit anyagi értelemben az elmúlt 4, az elmúlt 16, vagy akár a rendszerváltoztatás kezdete óta eltelt 36 esztendő alatt elértünk, amiért megdolgoztunk, amiért megszenvedtünk. 

A rezsicsökkentést, a nyugdíjak értékállóságát, a világbajnok családtámogatási rendszerünket, a magyar vállalkozások és a gazdák támogatását, a munka biztonságát, a multinacionális tőke bevonását a közteherviselésbe, a nemzeti vagyon gyarapodását – lehetne, és a kampányban majd kell is folytatni és részletezni mindezt. 

Honnan lehetünk biztosak az aggodalmunk jogosságában? Onnan, hogy ismerhetjük a baloldali ellenzék több mint hatszáz oldalon kifejtett elképzeléseit. Magyar Péter persze azt állítja, hogy ehhez a dokumentumhoz nekik semmi közük. Honnan lehetünk biztosak benne, hogy hazudik? Nemcsak onnan, hogy mozog a szája, hanem onnan is, hogy ezekről beszélnek a Tisza Párt szakértői, ezek megvalósítását követeli Brüsszel, és a ma a Tisza pártot támogató  kiszolgált és levitézlett baloldali szakértők és politikusok – Lengyel Lászlótól Surányi Györgyön és Bokros Lajoson át Kóka Jánosig – ezeket hajtották végre, amikor ők és elvbarátaik hatalomra jutottak.

Elszegényítették és kiszolgáltatottá tették nemcsak az embereket, hanem az országot is. Leépítették, eladósították és vagyontalanná tették az államot. Ne feledjük, mit tettek 2002 után, mit veszítettünk Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon országlásával, amikor „úgy tettek, mintha kormányoztak volna”!

Másodsorban elveszíthetjük a három és fél évtizede visszanyert szabadságunkat – a demokráciát, a jogállamot és a szuverenitásunkat. Honnan gondolhatjuk mindezt? 

Szerencsére e tekintetben sem hagynak kétséget Magyar Péternek és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem pedig a tettei, viselkedése afelől, hogy miként gondolkodnak az alkotmányos intézményekről és szabályokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről és a sajtó szabadságáról, a velük egyet nem értők jogairól és emberi méltóságáról, a nemzeti érdekről és a pénzen vásárolt idegen befolyás megengedhetőségéről. Elveszíthetjük életmódunkat, kultúránkat, önmagunk meghatározásának és gyermekeink nevelésének szabadságát. 

A hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja alárendelt tartományokká degradálni az Európai Unió elvben egyenrangú és független tagállamait. 

Az illegális migráció támogatása, az úgynevezett zöldítés, a gazdaosztály  likvidálását célzó törekvések, az elmebajszerű energiapolitika vagy a Covid-járvány és következményeinek kezelése, a közös hitelfelvétel erőltetése éppúgy ennek eszköze, mint a háború. Igen, a háború! Itt pedig az európai politika elérkezett ahhoz a ponthoz, amelyhez sosem lett volna szabad. Mi pedig elérkeztünk a legfontosabbhoz, amit elveszíthetünk.

Az én nagyszüleim megélték az I., a II. világháborút, a nácizmust és a kommunizmust, 1956. október 23-át és november 4-ét. A szüleim gyermekként átélték a II. világégést, fiatalként az 50-es évek rettenetét és nyomorát – édesapám katonaként Budapesten élte át a forradalmat. Az én nemzedékem, a Fideszt alapítók ’56 után született korosztálya volt a „boldog békeidők” generációja óta az első, amely tagjainak megadatott, hogy úgy élhessen le több mint hatvan évet, hogy ne kelljen rettegnie az életéért és biztonságáért. 

A kérdés – és a tét – az, hogy a gyermekeinknek és unokáinknak is osztályrészül juthat-e ugyanez? 

„Az utolsó előtti, előtti békeév viszonylag nyugodtan telt. Arról, hogy mi lesz majd három év múlva, senki, de senki nem énekelt” – szólt a Fonográf 70-es évekbeli slágere. „Darabokban zajló világháború, amit látunk” – mondja ma XIV. Leó pápa, azaz a világháború nem fenyeget, hanem már zajlik. Jó, ha komolyan vesszük ezeket a szavakat! 

Ukrajnában már fegyverekkel, Magyarország és az európai emberek ellen még csak politikai és gazdasági eszközökkel, de ugyanaz a háború zajlik, aminek egy a célja: a nemzetek érdekeit képviselni hivatott és törekvő állami közhatalom megtörése és alárendelése azoknak az immár globális hatókörű gazdasági és pénzügyi erőcsoportoknak és hálózataiknak, amelyek semmiféle demokratikus legitimációval nem rendelkeznek, sőt a nemzetállamok demokratikus döntéshozatali mechanizmusait csupán a profitjuk maximalizálása előtti szükségtelen akadálynak tekintik, aminek eltávolítása érdekében készek akár a világot is lángba borítani. 

Az európai elit jelentős része ennek a pénzmagánhatalomnak a csicskája, kitartottja, le- vagy elkötelezettje; az EU brüsszeli intézményrendszere ennek az árnyékhatalomnak jelenleg legfontosabb politikai központja; Magyar Péter és pártja pedig nem más, mint ennek a brüsszeli korrupt, háborús maffiának magyarországi kreatúrája és ügynöklerakata. 

Budapest, 2026. január 10. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Ha mindez így áll, akkor logikus a kérdés: egy akkora ország, mint a miénk, vajon győzhet-e az ellene folyó hibrid háborúban, hogy ne váljon Ukrajnához hasonlóan áldozatává egy olyan proxyháborúnak, amit valódi, pusztító fegyverekkel vívnak? Történelmünk – főként ennek második fele, 1456 Nándorfehérvárjától Bocskain, Bethlen Gáboron, Rákóczin, 1848–49-en, a Trianon és a II. világháború pusztításai utáni talpra állás korszakán át 1956-ig – másról sem szól, mint a hitünk, nyelvünk, kultúránk és szuverenitásunk védelméért folytatott küzdelmeinkről. „Hungaria Propugnaculum Christianitatis” – hirdeti a házelnöki dolgozószobaként szolgáló Nándorfehérvár terem freskójának felirata. 

Mi voltunk Európa és a kereszténység védőbástyája.

Cserébe halálra szántak, elárultak és kifosztottak bennünket, valahányszor ez állt Európa hatalmainak érdekében. Mégis itt vagyunk, ami már önmagában is egészséges önbizalomra adhat okot. Magyarország az EU mindössze azon három  országának egyike, amely több mint ezer esztendeje jogfolytonosan létezik a saját területén. Ennek büszke tudatában hirdetjük mindenkinek: nem akarunk egy Mammon-birodalom uzsoracsapdába vetett, önazonosságuktól és öntudatuktól, szabadságuktól megfosztott alattvalói lenni, akiket esetleg egy Brüsszelből parancsnokolt kozák hordával látnak jónak féken tartani. 

Nem akarunk mást, mint amit Luxemburg állami címerének jelmondata így fogalmaz meg: „Mir wölle bleiwe wat mir sin.” Magyarul: 

azok akarunk maradni, akik vagyunk! 

Az igazság és a jog mellettünk áll, s ha elég bölcsek és állhatatosak leszünk, akkor európai és tengerentúli patrióta társainkkal összefogva elegendő erőnk is lesz. Végső soron pedig hinnünk kell abban, amibe – Pál apostol nyomán – Bethlen Gábor is reményét vethette: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Borítókép:  Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke beszédet mond a párt kongresszusán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

