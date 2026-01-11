orbán viktorFideszminiszterelnökkdnpkongresszus

Orbán Viktor: Megint jól nézünk ki + videó

Orbán Viktor több bejegyzésben is felidézte a Fidesz szombati jelöltállító kongresszusát a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre.

„Megint jól nézünk ki” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, és egy galériát is megosztott a szombati Fidesz-kongresszus emlékezetes pillanatairól.

A kongresszusról pedig egy videót is megosztott a kormányfő, amihez a Fidesz új jelmondatát írta:

A biztos választás!

 

Magabiztosságra van szükség

Orbán Viktor több videót is közzétett a Facebook-oldalán a kongresszusi beszédéből. Az egyik felvételen arról beszélt, hogy kár a gőzért Brüsszelből, nem lehet leváltani a magyar kormányt.

Itt hamar kiderül, hogy az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás

– tette hozzá.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy amikor valaki önmerényletről, berepülő drónról és választási csalásról beszél, tudhatjuk, hogy már a választási vereségét magyarázza.

Egy másik videóban Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy a higgadt magabiztosságra van most a legnagyobb szükség Magyarországon. Szerinte ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje.

A veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek

– mutatott rá a kormányfő.

Miért fontos a bajtársiasság egy politikai pártban?

– tette fel a kérdést egy újabb videóban a kormányfő. Szerinte azért, mert csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre. – Egy 26 tagból álló csipetcsapatnak vagy MSZP-s, DK-s módra széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást és egységet teremtsen az országban – utalt a Tiszára és a régi baloldali pártokra Orbán Viktor.

 

Beindította a kampányt a Fidesz

Ismert, hogy szombaton rendezték a Fidesz jelöltállító kongresszusát, ahol együtt állt színpadra a kormánypártok 106 egyéni választókerületi jelöltje. A választási kampányt megnyitó kongresszuson Orbán Viktor mellett több meghatározó kormányzati politikus, fideszesek veteránok és új jelöltek is felszólaltak.

Mint a kongresszuson kiderült, a 106 egyéni körzetből 65 helyen azokat indítja a Fidesz–KDNP, akik 2022-ben is rajthoz álltak, míg 41 helyen sorcserét hajtottak végre a kormánypártok.

 

Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

